Arruina su propia boda tras desmayarse y vomitar frente a los invitados.

Cuando se habla de una boda, muchas personas se imaginan el momento perfecto para los novios; sin embargo no siempre es así, pues hace poco se dio a conocer el caso de un enlace matrimonial donde todo fue un desastre.

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Y es que la novia se desmayó y vomitó frente a los invitados, mientras la ceremonia apenas iniciaba.

A través de la plataforma TikTok, una usuaria compartió la anécdota de su boda, la cual tuvo a ella como novia protagonista, pues cuando apenas se leían los votos matrimoniales, pasó la tragedia.

Por si esto fuera poco, el sobrino de la novia terminó haciéndose popó en el vestido de ella. Sin duda, una celebración que jamás olvidarán.

La complicada boda que se vivió

Hollee Lynnea-Kolenda Darnell es el nombre de la novia que desea repetir su boda a como dé lugar, pues podría ser recordada como la más desastrosa de la historia.

En el video que se compartió en internet, se pueden apreciar en tres minutos como la novia pasa uno de los peores momentos de su boda.

Seguí tratando de decirle a mi esposo que no me sentía bien y él pensó que estaba bromeando

Como consecuencia de los mareos, la novia vómito enfrente de todos sus invitados.

Por medio de otro video en redes sociales, la novia Hollee Lynnea-Kolenda Darnell confesó que, antes de la boda, ella no había bebido ni comido nada en todo el día.

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La novia continuó revelando que es propensa a desmayarse y que, además, ya había sido diagnosticada con presión arterial baja y niveles bajos de hierro.

