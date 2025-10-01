Adiós al mal olor en los zapatos: así puedes eliminarlo de forma DEFINITIVA

Hay cosas que se pueden ocultar… pero el mal olor en los zapatos, no. Ese aroma tan particular que a veces aparece después de un largo día o una caminata bajo el sol, nos ha traicionado a más de una. Y no importa cuántas veces nos lavemos los pies o cuánto perfume usemos: si el zapato ya huele feo, lo seguirá haciendo.

Pero no te preocupes, no estás sola. Lo bueno es que hay soluciones reales, caseras, efectivas y súper sencillas que funcionan (y no te cuestan más de 20 pesos). Aquí te las contamos.

Cómo limpiar el interior del zapato (y que no vuelva a oler mal)

El bicarbonato de sodio es el mejor aliado contra el mal olor. Solo necesitas una cucharada dentro de cada zapato antes de dormir. Por la mañana, los sacudes y listo. Es un truco tan viejo como efectivo, y funciona porque absorbe la humedad y neutraliza olores.

Otra opción que nunca falla es pasar un trapito húmedo con un chorrito de vinagre blanco. Según Healthline, el vinagre desinfecta y mata bacterias, pero sin dañar los materiales del calzado. Solo asegúrate de que se sequen bien al aire libre (nada de guardarlos mojados en el clóset).

¿Qué causa el mal olor de pies en los zapatos?

Aunque nadie lo diga en voz alta, lo cierto es que nuestros pies sudan muchísimo, y ese sudor se queda atrapado dentro del zapato. Ahí, en la oscuridad y la humedad, las bacterias hacen fiesta. Y adivina qué: esa fiesta es la que huele tan mal.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha explicado que los materiales sintéticos, la falta de ventilación y usar siempre el mismo par sin descanso son algunas de las causas más comunes. Incluso si te bañas diario, si te pones unos zapatos aún húmedos o sudados, el olor regresará sin piedad.

El secreto está en los pies… no solo en los zapatos

Muchas veces pensamos que lo importante es “echarle algo al zapato”, cuando en realidad todo empieza con los pies. La Academia Americana de Dermatología recomienda lavarlos diario con agua tibia y jabón neutro, secarlos bien (especialmente entre los dedos) y nunca repetir calcetas usadas.

Canva Lo primero para evitar el mal olor en los zapatos, es tener higiene en nuestros pies

Otra cosa clave es alternar los zapatos que usas, para que cada par tenga chance de ventilarse. Y si puedes, cambia a calcetas de algodón o bambú, que sí dejan respirar a tu pie. Las sintéticas solo empeoran el asunto.

Otros trucos caseros que realmente valen la pena para eliminar el mal olor en tus zapatos

A veces, los remedios de la abuela son los que mejor funcionan. Aquí van algunos que vale la pena probar:



Meter los zapatos al congelador (sí, al refri): colócalos en una bolsa y déjalos ahí toda la noche. El frío extremo mata bacterias sin dañar el calzado.

(sí, al refri): colócalos en una bolsa y déjalos ahí toda la noche. El frío extremo mata bacterias sin dañar el calzado. Bolsitas de arroz o arena para gato : colocadas dentro del zapato durante unas horas, absorben la humedad que provoca el olor.

: colocadas dentro del zapato durante unas horas, absorben la humedad que provoca el olor. Aceites esenciales: unas gotitas de árbol de té o lavanda no solo desinfectan, también dejan un olor delicioso.

Canva Lavar nuestros zapatos también es esencial para evitar el mal olor en el calzado

Y si nada de esto funciona, no te sientas mal. Podría tratarse de un problema de salud llamado bromhidrosis, y en ese caso, lo mejor es consultar con un dermatólogo para que te oriente.