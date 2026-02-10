Remodelación de interiores: 48 ideas para modificar espacios de tu casa y que se vea más amplia (y hermosa)
Con pequeños detalles y cambios puedes crear espacios mucho más creativos y estéticos
Te hemos contado cómo remodelar un apartamento pequeño para ampliarlo y que se vea caro , pero ahora te diremos 48 ideas rápidas para modificar espacios de tu casa que podrían verse mucho mejor y más hermosa.
Según Elle Decoration, el truco de la remodelación de interiores es encontrar una función a cada espacio de la casa para no crear rincones vacíos, sino que todo sea usado y te dé la bienvenida. Antes de elegir un diseño, mide los espacios que tienes, haz un moodboard y checa tu presupuesto .
Una a una, las ideas para modificar tus espacios con pequeños detalles
- Pinta muros en tonos claros para reflejar mejor la luz.
- Usa un solo color base en toda la casa para continuidad visual.
- Cambia focos fríos por luz cálida suave.
- Coloca espejos frente a ventanas.
- Elimina muebles innecesarios.
- Opta por muebles de patas visibles.
- Reacomoda muebles dejando pasillos libres.
- Usa cortinas ligeras y traslúcidas.
- Cuelga cortinas del techo al piso.
- Sustituye puertas opacas por cortinas o paneles ligeros.
- Ordena cables y ocúltalos.
- Aprovecha el espacio bajo camas y sillones.
- Usa repisas flotantes en lugar de libreros grandes.
- Decora con plantas pequeñas o medianas.
- Agrupa objetos decorativos en números impares.
- Cambia fundas de cojines por tonos neutros.
- Usa tapetes claros y de trama sencilla.
- Coloca tapetes grandes, no pequeños.
- Usa canastas decorativas para guardar cosas.
- Mantén superficies libres (menos es más).
- Pinta puertas del mismo color que los muros.
- Renueva jaladeras y manijas.
- Usa cuadros grandes en lugar de muchos pequeños.
- Cuelga el arte a la altura de los ojos.
- Aprovecha esquinas con muebles pequeños.
- Coloca muebles multifuncionales.
- Usa textiles con textura, no con estampados cargados.
- Integra aromas suaves para sensación de hogar.
- Cambia el orden de los muebles cada cierto tiempo.
- Mantén una paleta de 2–3 colores máximo.
- Usa bandejas para organizar mesas.
- Ordena libros por tamaño o color.
- Elimina adornos que no te representen.
- Usa marcos del mismo color.
- Coloca plantas altas en esquinas.
- Aprovecha la luz natural al máximo.
- Cambia manteles por caminos de mesa.
- Usa frascos de vidrio para organizar.
- Coloca lámparas de piso en vez de muebles extra.
- Usa sillas transparentes o ligeras visualmente.
- Deja un muro “descansado” sin decoración.
- Pinta un solo muro como acento suave.
- Mantén el piso lo más despejado posible.
- Usa ropa de cama clara.
- Dobla cobijas de forma visible y ordenada.
- Coloca ganchos detrás de puertas.
- Usa cajas decorativas para esconder objetos.
- Revisa cada espacio preguntándote: ¿esto suma o estorba?