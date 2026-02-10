inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Remodelación de interiores: 48 ideas para modificar espacios de tu casa y que se vea más amplia (y hermosa)

Con pequeños detalles y cambios puedes crear espacios mucho más creativos y estéticos

remodelacion de interiores
En una casa con espacios bien aprovechados, la remodelación de interiores es más fácil.|(Especial/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Te hemos contado cómo remodelar un apartamento pequeño para ampliarlo y que se vea caro , pero ahora te diremos 48 ideas rápidas para modificar espacios de tu casa que podrían verse mucho mejor y más hermosa.

Según Elle Decoration, el truco de la remodelación de interiores es encontrar una función a cada espacio de la casa para no crear rincones vacíos, sino que todo sea usado y te dé la bienvenida. Antes de elegir un diseño, mide los espacios que tienes, haz un moodboard y checa tu presupuesto .

Una a una, las ideas para modificar tus espacios con pequeños detalles

  1. Pinta muros en tonos claros para reflejar mejor la luz.
    pinta paredes claras
    Si pintas los muros claros, la luz rebotará para iluminar más.|(Especial/Pinterest)
  2. Usa un solo color base en toda la casa para continuidad visual.
  3. Cambia focos fríos por luz cálida suave.
  4. Coloca espejos frente a ventanas.
    espejos frente al espejo ventana cortinas
    Los espejos y las cortinas transparentes serán tus mejores aliados.|(Especial/Pinterest)
  5. Elimina muebles innecesarios.
  6. Opta por muebles de patas visibles.
  7. Reacomoda muebles dejando pasillos libres.
  8. Usa cortinas ligeras y traslúcidas.
  9. Cuelga cortinas del techo al piso.
  10. Sustituye puertas opacas por cortinas o paneles ligeros.
  11. Ordena cables y ocúltalos.
  12. Aprovecha el espacio bajo camas y sillones.
  13. Usa repisas flotantes en lugar de libreros grandes.
  14. Decora con plantas pequeñas o medianas.
  15. Agrupa objetos decorativos en números impares.
  16. Cambia fundas de cojines por tonos neutros.
  17. Usa tapetes claros y de trama sencilla.
  18. Coloca tapetes grandes, no pequeños.
    remodelación de interiores
    Tapetes y canastos de tela para decorar.|(Especial/Pinterest)
  19. Usa canastas decorativas para guardar cosas.
  20. Mantén superficies libres (menos es más).
  21. Pinta puertas del mismo color que los muros.
  22. Renueva jaladeras y manijas.
  23. Usa cuadros grandes en lugar de muchos pequeños.
  24. Cuelga el arte a la altura de los ojos.
  25. Aprovecha esquinas con muebles pequeños.
  26. Coloca muebles multifuncionales.
  27. Usa textiles con textura, no con estampados cargados.
  28. Integra aromas suaves para sensación de hogar.
  29. Cambia el orden de los muebles cada cierto tiempo.
  30. Mantén una paleta de 2–3 colores máximo.
  31. Usa bandejas para organizar mesas.
  32. Ordena libros por tamaño o color.
  33. Elimina adornos que no te representen.
  34. Usa marcos del mismo color.
  35. Coloca plantas altas en esquinas.
  36. Aprovecha la luz natural al máximo.
  37. Cambia manteles por caminos de mesa.
  38. Usa frascos de vidrio para organizar.
  39. Coloca lámparas de piso en vez de muebles extra.
  40. Usa sillas transparentes o ligeras visualmente.
  41. Deja un muro “descansado” sin decoración.
  42. Pinta un solo muro como acento suave.
  43. Mantén el piso lo más despejado posible.
  44. Usa ropa de cama clara.
  45. Dobla cobijas de forma visible y ordenada.
  46. Coloca ganchos detrás de puertas.
  47. Usa cajas decorativas para esconder objetos.
  48. Revisa cada espacio preguntándote: ¿esto suma o estorba?
Tags relacionados
Tendencias Hogar

Galerías y Notas Azteca UNO