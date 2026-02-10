Remodelación de interiores: 48 ideas para modificar espacios de tu casa y que se vea más amplia (y hermosa)

Te hemos contado cómo remodelar un apartamento pequeño para ampliarlo y que se vea caro , pero ahora te diremos 48 ideas rápidas para modificar espacios de tu casa que podrían verse mucho mejor y más hermosa.

Según Elle Decoration, el truco de la remodelación de interiores es encontrar una función a cada espacio de la casa para no crear rincones vacíos, sino que todo sea usado y te dé la bienvenida. Antes de elegir un diseño, mide los espacios que tienes, haz un moodboard y checa tu presupuesto .

Una a una, las ideas para modificar tus espacios con pequeños detalles