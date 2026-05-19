Remojar la ropa en vinagre: por qué se recomienda y para qué sirve

Remojar la ropa en vinagre es un remedio ampliamente usado en las familias, debido a los grandes efectos que tiene, convirtiéndose en una gran alternativa para tener en casa. No obstante, aún hay muchas personas que desconocen su gran función.

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Para que ya no lo dejes pasar, te vamos a explicar por qué se recomienda y para qué sirve, siendo una gran alternativa que debes aprovechar dentro de tu hogar; la respuesta te va a sorprender.

¿Qué pasa si remojo mi ropa con vinagre?

El remojar la ropa en vinagre blanco se destaca por ser un gran elemento y técnica; dicha técnica se recomienda por diversos aspectos, siendo un complemento que podemos incorporar en nuestro proceso de lavado tradicional, de los cuales se destacan los siguientes:

Neutraliza los malos aromas, en especial aquellas prendas que puedan oler a humedad o sudor.

Suaviza las telas.

Disminuye la presencia de manchas.

Elimina la acumulación de detergente en las prendas.

Aunque es un insumo que por sí solo no sirve para eliminar el mal olor, sí te puede ayudar a disminuirlo, ya que al agregar detergentes podemos incorporar fragancias agradables a tus textiles. Solamente evita aplicarlo en telas muy delicadas, ya que puede perjudicar el material y su tiempo de vida útil.

¿Cuánto tiempo hay que dejar la ropa en remojo?

Para remojar la ropa en vinagre, es importante que no la dejes por mucho tiempo; se recomienda dejarlo actuar por 30 minutos. Para que pueda servir el remedio de limpieza, se recomienda hacer lo siguiente:

Realiza una mezcla de 4 litros de agua y una taza de vinagre blanco. Sumerge las prendas por el tiempo recomendado. Pasado el tiempo, enjuagamos ligeramente para poder hacer el lavado habitual.

Recuerda no usarlo directamente en el electrodoméstico dentro del lavado, ya que es una recomendación que se hace para el cuidado de la lavadora. Usa solamente vinagre blanco, ya que otras variantes como el vinagre de manzana podría generar manchas sobre los textiles difíciles de retirar.