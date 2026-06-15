¿Cómo retirar fácilmente una máscara de pestañas a prueba de agua?

La máscara de pestañas a prueba de agua es una gran opción para usar en tu mirada, ya que evitas ensuciar tu párpado inferior con cosméticos, perjudicando el aspecto de tu mirada; no obstante, puede resultar difícil retirarlo, dejando varios residuos.

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Para que eso ya no te ocurra, te dejamos los pasos que debes hacer para retirar fácilmente el maquillaje, con los cuales eliminarás todo el producto adherido a tus pestañas con poco esfuerzo.

¿Cuál es la mejor manera de quitar la máscara?

Debido a sus características, la máscara de pestañas a prueba de agua puede ser difícil de quitar, generando que el producto permanezca en su lugar por más tiempo. Para retirar fácilmente el producto, se recomienda hacer lo siguiente:

Toma un pad de algodón, humedécelo con desmaquillante bifásico. Coloca el pad sobre tu ojo cerrado y deja actuar por 30 segundos. Pasado el tiempo, desliza suavemente para retirar el excedente; no jales para evitar maltratar la piel, haz el movimiento hacia abajo. Repite el proceso en tu otro ojo. Lava tu rostro para eliminar los restos acumulados, hidrata con crema tu rostro y con contorno de ojos para tus párpados. Al final vas a lucir una mirada limpia y fresca, realízalo por las noches para evitar manchas a la mañana siguiente.

Recuerda que, al aplicar el pad o disco de algodón, uses uno nuevo, ya que evitarás cualquier tipo de infección en tus ojos. Otro punto importante es que no talles muy fuerte tu piel, ya que la vas a lastimar fácilmente.

¿Qué producto elimina el maquillaje a prueba de agua?

Para retirar fácilmente la máscara de pestañas a prueba de agua, es importante aplicar limpiadores que sean a base de aceite, ya que serán los encargados de disolver el cosmético, logrando desprenderse de tus pestañas.

Por otro lado, es importante que no apliquemos ningún tipo de aceite (ricino, coco, oliva, etc.), ya que son productos que pueden obstruir las glándulas que tenemos en los párpados; en su lugar, aplica desmaquillantes profesionales para evitar problemas en tu piel.