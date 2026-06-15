Tablas de multiplicar de Masha y el Oso: cómo hacerlas tú mismo para que tu hijo aprenda sin esfuerzo

Las matemáticas no siempre son fáciles para los niños, en especial si están en la etapa de aprenderse las tablas de multiplicar, pues puede llegar a convertirse en un tema tedioso y hasta aburrido. Sin embargo, la solución a este desinterés es muy sencilla y consiste simplemente en volverlo una actividad dinámica con tableros inspirados en sus personajes favoritos, como los materiales de estudio de Masha y el Oso para hacer en casa.

La idea más fácil para hacer tablas de multiplicar infantiles: el diseño de Masha y el Oso para que los niños estudien

Contrario a lo que muchos padres de familia piensan, las manualidades no están peleadas con el aprendizaje y en realidad son una excelente mancuerna para repasar los temas de la escuela. Lo mejor es que no siempre hay que invertir mucho tiempo o dinero, sino que se pueden hacer rápido con materiales que se encuentran en cualquier papelería.

Las manualidades de Masha y el Oso pueden ser grandes aliadas para al aprendizaje en los niños|Imagen creada con IA

Para estas tablas de multiplicar con los personajes de Masha y el Oso, se necesita un papel cascarón blanco, ilustraciones de la caricatura impresas a color, un tablero matemático a blanco y negro, tijeras, pegamento y un pliego de mica.

Paso a paso para un tablero de Masha y el Oso que ayude al aprendizaje de los niños

Recorta y pega los tableros . Incluye todos los resultados de las tablas de multiplicar del 1 al 10; trata de que queden al centro para decorar a los lados.



. Incluye todos los resultados de las del 1 al 10; trata de que queden al centro para decorar a los lados. Recorta y pega las ilustraciones . Elige tus imágenes favoritas de Masha y el Oso y descárgalas de internet; también pueden ser collages o hasta retazos con empaques de juguetes inspirados en esta caricatura. Entre más llamativo se vea, más le llamará la atención a tus hijos para que estudien con gusto.



. Elige tus y descárgalas de internet; también pueden ser collages o hasta retazos con empaques de juguetes inspirados en esta caricatura. Entre más llamativo se vea, más le llamará la atención a tus hijos para que estudien con gusto. Personaliza el diseño . Si estás contemplando que lleven este material a la escuela, entonces no te puede faltar ponerles su nombre y grado para que no se pierda. Aquí está la opción de poner etiquetas ya prefabricadas o diseñarlas tú mismo.



. Si estás contemplando que lleven este material a la escuela, entonces no te puede faltar ponerles su nombre y grado para que no se pierda. Aquí está la opción de poner etiquetas ya prefabricadas o diseñarlas tú mismo. Forra con mica transparente. Para que no se maltraten con el movimiento ni se desgasten por el uso, forra las tablas de multiplicar de Masha y el Oso con mica adherible. Esto las mantendrá protegidas y evitará que los recortes se despeguen.

Inspírate en Masha y el Oso para hacer unas tablas de multiplicar en casa|ESPECIAL

Y listo, en solo 4 pasos tendrás un tablero interactivo con las tablas de multiplicar y te será mucho más sencillo que tus hijos se interesen por repasar estas lecciones de matemáticas. Además, los modelos no necesariamente tienen que ser de Masha y el Oso, sino que es posible usar cualquier personaje de caricaturas y hasta combinarlos.