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Tablas de multiplicar de Masha y el Oso: cómo hacerlas tú mismo para que tu hijo aprenda sin esfuerzo

Apoyar a los niños a estudiar las tablas de multiplicar no tiene que volverse una misión imposible, menos si se recurren a ideas ingeniosas hechas en casa.

tablas de multiplicar
Las tablas de multiplicar con caricaturas son ideales para los niños|Imagen creada con IA

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Las matemáticas no siempre son fáciles para los niños, en especial si están en la etapa de aprenderse las tablas de multiplicar, pues puede llegar a convertirse en un tema tedioso y hasta aburrido. Sin embargo, la solución a este desinterés es muy sencilla y consiste simplemente en volverlo una actividad dinámica con tableros inspirados en sus personajes favoritos, como los materiales de estudio de Masha y el Oso para hacer en casa.

La idea más fácil para hacer tablas de multiplicar infantiles: el diseño de Masha y el Oso para que los niños estudien

Contrario a lo que muchos padres de familia piensan, las manualidades no están peleadas con el aprendizaje y en realidad son una excelente mancuerna para repasar los temas de la escuela. Lo mejor es que no siempre hay que invertir mucho tiempo o dinero, sino que se pueden hacer rápido con materiales que se encuentran en cualquier papelería.

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Las manualidades de Masha y el Oso pueden ser grandes aliadas para al aprendizaje en los niños|Imagen creada con IA

Para estas tablas de multiplicar con los personajes de Masha y el Oso, se necesita un papel cascarón blanco, ilustraciones de la caricatura impresas a color, un tablero matemático a blanco y negro, tijeras, pegamento y un pliego de mica.

Paso a paso para un tablero de Masha y el Oso que ayude al aprendizaje de los niños

  • Recorta y pega los tableros. Incluye todos los resultados de las tablas de multiplicar del 1 al 10; trata de que queden al centro para decorar a los lados.
  • Recorta y pega las ilustraciones. Elige tus imágenes favoritas de Masha y el Oso y descárgalas de internet; también pueden ser collages o hasta retazos con empaques de juguetes inspirados en esta caricatura. Entre más llamativo se vea, más le llamará la atención a tus hijos para que estudien con gusto.
  • Personaliza el diseño. Si estás contemplando que lleven este material a la escuela, entonces no te puede faltar ponerles su nombre y grado para que no se pierda. Aquí está la opción de poner etiquetas ya prefabricadas o diseñarlas tú mismo.
  • Forra con mica transparente. Para que no se maltraten con el movimiento ni se desgasten por el uso, forra las tablas de multiplicar de Masha y el Oso con mica adherible. Esto las mantendrá protegidas y evitará que los recortes se despeguen.
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Inspírate en Masha y el Oso para hacer unas tablas de multiplicar en casa|ESPECIAL

Y listo, en solo 4 pasos tendrás un tablero interactivo con las tablas de multiplicar y te será mucho más sencillo que tus hijos se interesen por repasar estas lecciones de matemáticas. Además, los modelos no necesariamente tienen que ser de Masha y el Oso, sino que es posible usar cualquier personaje de caricaturas y hasta combinarlos.

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