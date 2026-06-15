Sale a la luz la última foto de Gaspi con una fan antes del trágico accidente que conmocionó a Brasil

La trágica partida del creador de contenido Gaspi debido a un accidente aéreo conmociona a todos. No obstante, tras darse a conocer los detalles del trágico suceso, también salió a la luz una foto inédita, la cual se presume sería la última en la que se le podía ver con vida. Este suceso ha conmovido a familiares, amigos y seguidores del creativo.

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La mañana del pasado domingo en Brasil se suscitó un trágico accidente aéreo, en donde debido a la colisión de dos helicópteros perdieron la vida varias personas, entre ellas Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, uno de los youtubers argentinos más queridos por el público joven. ¿Supuesta última foto de Gaspi?

¿Qué se sabe sobre la última fotografía con vida de Gasapi?

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, fue una de sus seguidoras quien compartiría la imagen, junto a un comentario en que mencionaba que se encontraba de visita en Brasil y que se habría encontrado al creador de contenido.

Posterior a darse a conocer la trágica noticia, los comentarios no se hicieron esperar, pues para muchos de sus seguidores este es el último recuerdo que se tiene del creador de contenido con vida. La publicación rápidamente se transformó en un homenaje, en donde los comentarios de consuelo y agradecimientos no se hicieron esperar.

¿Cómo fue el fatal accidente en el que falleció Gaspi?

Fue el pasado 14 de junio del 2026. Cuando se dio a conocer el sensible fallecimiento del creador de contenido Gaspi a la edad de 23 años debido a un fatal choque entre dos helicópteros mientras sobrevolaban Río de Janeiro, Brasil.