Manualidades que los niños pueden hacer para el Día del Padre: son tiernas y bonitas

Este 21 de junio se celebra el Día del Padre en México, una festividad muy especial para los "jefes del hogar" presentes y dedicados a su familia. Y aunque muchos quisieran comprarles los obsequios más costosos, la economía no siempre lo permite, pero siempre se puede recurrir a manualidades que tengan un valor emocional y sean fáciles de hacer en casa sin tantos materiales.

Regalos para el Día del Padre hechos a mano: las 4 manualidades más bonitas para sorprenderlo en esta fecha