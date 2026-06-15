Manualidades que los niños pueden hacer para el Día del Padre: son tiernas y bonitas
Los regalos costosos no siempre son los mejores, ya que en fechas especiales como el Día del Padre también se pueden hacer lindas manualidades para sorprender.
Este 21 de junio se celebra el Día del Padre en México, una festividad muy especial para los "jefes del hogar" presentes y dedicados a su familia. Y aunque muchos quisieran comprarles los obsequios más costosos, la economía no siempre lo permite, pero siempre se puede recurrir a manualidades que tengan un valor emocional y sean fáciles de hacer en casa sin tantos materiales.
Regalos para el Día del Padre hechos a mano: las 4 manualidades más bonitas para sorprenderlo en esta fecha
Marco de fotos decorado. Para personalizar su escritorio o buró, los marcos de fotos decorados quedan preciosos y ayudan a inmortalizar recuerdos de sus mejores días juntos. Haz un portaretratos con cartón y papel reciclado y píntalo con sus colores favoritos. Para la decoración de estos regalos por el Día del Padre, agrega recortes de balones, autos y animales.
Tarjeta en forma de camisa. A pesar de que la tecnología ya está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, las cartas escritas a mano siguen siendo una excelente opción para regalar. Una idea original consiste en hacerle a tu papá una tarjeta con forma de camisa, es decir, que en el exterior se vea como esta prenda de vestir y en el interior tenga una dedicatoria personalizada.
Trofeos especiales para el Día del Padre. Si quieres darle un detalle que lo conmueva y le recuerde lo mucho que significa para ti, puedes hacerle un trofeo para "El mejor papá", que seguramente le será más valioso que cualquier cosa que le compres. Usa un vaso de plástico, papel reciclado, cartulina y pintura dorada. Ponle su nombre para que sea único.
Llavero de cuentas con muchos colores. Otra de las manualidades para el Día del Padre que no solo quedan bonitas, sino que también resultan de gran utilidad, son los llaveros hechos a mano con muchos colores, letras o en amigurimis de balones de futbol o hasta con camisas de plástico. Necesitas cuentas de plástico con sus tonos preferidos, cordón de grosor mediano y una argolla de metal. Esto hará que nunca pierda sus llaves y que siempre tenga presente a sus hijos.