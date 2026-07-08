Reto viral: resuelve este acertijo donde los estudiantes de Harvard fallan

Los acertijos visuales están ganando mucho terreno en las redes sociales por lo que a veces vuelven a resurgir aquellos que son tan fáciles que no los pueden resolver. En este caso te traemos un acertijo en el cual han fallado los estudiantes de Harvard, pero si lo han podido descifrar los niños de guardería.

Este acertijo es uno de los más famosos en internet debido a que pondrá a prueba tu manera en la que razonas. Ahora si pon tu mente a trabajar y descifra este acertijo que es muy entretenido.

¿Cómo es el acertijo?

En este reto lo que se hace es presentar unas supuestas características de un objeto o concepto. Así es que se plantea que puede volver blancos a los osos polares, hacer que los chicos quieran orinar, transformar a personas comunes en celebridades, hacer champán y explotar si alguien lo aprieta. De esta manera las personas comienzan a buscar una respuesta por lo que se empieza a lanzar diferentes posibilidades.

Lo interesante del acertijo es que no vas a encontrar un objeto o concepto que cumplas con estas condiciones, sino que debes prestar atención a la pregunta final que dice: ¿Puedes resolver este enigma? La respuesta es decir no ya que no es un reto con una solución real.

Cabe destacar que los niños responden rápidamente que no, mientras que los adultos buscan constantemente darle una respuesta cuando en realidad no la hay. Esto pone en jaque la tendencia a sobreanalizar las cosas que termina convirtiéndose en un obstáculo.

Si lograste resolverlo pues eres un genio, en el caso de que no lo lograrás te invitamos a que sigas ejercitando tu razonamiento. Con estos juegos mejoras la velocidad de observación y el razonamiento habilidades útiles no solo en juegos, sino también en actividades diarias que requieren atención al detalle.