Acertijo visual: si ves la imagen diferente en 5 segundos eres un crack de cracks

Un juego que realmente pondrá a trabajar tu mente es el que te traemos a continuación, en el que tendrás que identificar la diferencia que hay en el acertijo visual, que se compone de 24 fachadas de casas, de las cuales una es completamente diferente. Este reto, como el que enfrenta Jawy Méndez en La Granja VIP, deberás realizarlo en tan solo 5 segundos, para así confirmar que eres un crack de cracks.

El objetivo de este pequeño juego es hacerlo lo más pronto posible, una vez que tengas centrada la imagen. Se puede realizar solo, poniendo un cronómetro o acompañado, para así hacerlo más desafiante, como el que no superó Kim Shantal, por lo que hará trampa, y medir tu destreza al identificar la casa que es completamente diferente a las demás. ¿Lo Lograste?

LA NACIÓN La respuesta correcta es la casa que está señalada de verde y que tiene las ventanas rotas

El juego del acertijo visual llegó a su fin y con ello la revelación de la imagen diferente, la cual no tiene barrotes de protección y los vidrios de las ventanas están rotos. La casa que te hizo un crack de cracks, si la identificaste, es la número 11, arrancando de la parte superior izquierda hacia la derecha.

¿Cuáles son los beneficios de hacer juegos de acertijos?

Los juegos de acertijos son ampliamente beneficiosos para todas las personas, pero en específico de la tercera edad, pues los ayudan con la memoria y así prevenir el deterioro cognitivo, de acuerdo con el portal M&A Multiasistencia. También ayudan a:



Mejorar la concentración

Ayuda a que las personas tengan bienestar emocional y autoestima

Fomenta la interacción social

Crear rutinas saludables.

¿Cómo iniciar en los juegos de acertijos para fortalecer la memoria?

Este tipo de juegos no solo es beneficioso para los adultos mayores, sino también para los jóvenes, a fin de prevenir en un futuro enfermedades relacionadas con la pérdida de la memoria, como lo es el Alzheimer. La mejor manera para hacerlo es empezar con acertijos fáciles, establecer un horario para hacerlo a diario y se vuelva rutinario. Un punto a favor es realizarlo en compañía, para que así pongan a prueba sus habilidades mentales.