4 ideas para reutilizar las bolitas de tu desodorante

Las manualidades forman parte de los hogares, escuelas y diversos espacios del día a día de las personas. Y hoy algo que tiene un aliento extra para practicarse es el reciclaje. Por ello, se anima a los amantes de las actividades manuales para realizar estas 4 artesanías con la bolita del desodorante. No necesitas mucho para hacerlas y podrás pasar un rato entretenido.

¿Qué manualidades se pueden hacer al reciclar la bolita del desodorante?

Para los que todavía siguen perdidos y no entienden a qué desodorante se hace referencia, es al de tipo roll-on. Este tiene la particularidad de ser una bolita que secreta líquido cada vez que se le da vuelta. Pero si ya se te acabó y lo quieres reutilizar, ahí van unas ideas.

Para zafar la tan mencionada bolita, basta con hacer un poco de fuerza con una cuchara o cuchillo, esto en modo de palanca. Así tendrás tu esférico, el cual se recomienda lavar con agua tibia y jabón… con la finalidad de quitarle el resto de la fragancia. Pero sin más, estas son 4 manualidades propuestas.

Masajeador corporal casero

Para esta opción debes ser muy cuidadoso al momento de abrir el envase, pues tras limpiar todo, pondrás una crema o esencias que se colocan en el cuello o la espalda al momento de hacer los masajes. Esto provocará que tengas un masajeador exprés, pues la esférica es una opción ideal para la liberación de tensión muscular.

Bolas de Navidad

Obviamente tendrás que juntar varios durante el año, pero con una buena colocación de elementos, pudieras convertirlo en una esfera para el árbol de Navidad. Solamente faltaría colocarle un lazo sencillo para colgarla. Tiene la ventaja de que siendo plástico, no se romperían como las esferas clásicas que se compran y/o guardan para adornar en fechas decembrinas.

Dosificador de jabón, aceites o gel antibacterial

Realmente siguiendo la misma dinámica de envase como desodorante, se puede llenar de gel antibacterial o de jabón líquido para usar. El aceite se vuelve a recomendar para un masaje o aplicación posterior al ejercicio físico como el gimnasio… esto tras una ducha.

Pelota/Juguete

Si tienes hijos, puedes incluso adornarlas-pintarlas para concretar unas pelotitas dignas de los mejores juegos. O si tiene mascotas en casa, pudieras usarlas para jugar con animalitos como los gatos. Estas bolitas surgidas de un desodorante son bastante ligeras y rebotan mucho, por lo que puedes pasar ratos largos de entretenimiento en casa.