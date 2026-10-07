Qué hacer con las hojas secas del otoño: así puedes reutilizarlas para mejorar tu jardín

El otoño ya comenzó y se empieza a sentir en las calles, en las plazas, en los jardines y en los parques y es aquellos árboles que tenían una extensa vegetación, de a poco vamos viendo como sus hojas se van cayendo, formando grandes alfombras en el suelo. Esto nos obligará a que tengamos que barrer estas hojas acumuladas, e implica un gran trabajo, pero lo que seguro no sabías es que gracias al método DIY podrás darle un nuevo uso.

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Durante el otoño, es muy común que las hojas de los árboles se desprendan, caigan el suelo y tengan una apariencia amarillenta e incluso más seca al tacto, por lo que se acumularán sobre el jardín creando grandes alfombras de hojas. Lo que harán muchas personas es dejar que se acumulen para tirar esas hojas o podar el árbol para no tener que limpiar más y aguardar al inicio de la primavera.

Qué beneficios tienen las hojas secas para el jardín

Lo que seguro no sabías es que la técnica DIY, que tiene como objetivo la reutilización de ciertos objetos y elementos decorativos que ya no usamos, planteó la idea de poder reciclar las hojas secas durante el otoño y es que más allá de ser parte del ciclo de nutrientes, las hojas secas ayudarán a mantener la humedad, proteger raíces y enriquecer el compost casero.

Cómo reutilizar las hojas secas para el jardín

Es por este motivo, que la mejor idea gracias al aporte de DIY es reutilizar las hojas secas de otoño en compost, y es que aportarán carbono, un componente esencial para equilibrar residuos orgánicos más húmedos, evitarán malos olores y contribuyen a una descomposición más saludable, por lo que con esto ayudarás a mantener la humedad del suelo, regularla temperatura de las raíces, reducir la aparición de malezas, proteger microorganismos beneficiosos, entre otros.

Por este motivo, es que los especialistas recomiendan tomar algunas precauciones porque el exceso de compost puede causar daños en las raíces, y no hay que hacer capas demasiadas gruesas con las hojas secas de otoño, revisar que el agua drene de manera correcta y evitar acumular hojas mojadas durante varios días.