El ritual que debes hacer al inicio de primavera para atraer abundancia

La primavera de 2026 dio inicio este viernes 20 de marzo con el equinoccio y también traerá una energía renovada a nuestras vidas, por lo que muchos consideran que se trata de la fecha perfecta para realizar un poderoso ritual para la abundancia.

El comienzo de esta temporada del año se relaciona con la apertura de un portal especial de renovación y existen muchas formas de atraer energía positiva aprovechando la fecha espiritual. Como con conjuros de agradecimiento, de prosperidad y de manifestación.

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Este es el ritual que debes hacer al inicio de la primavera

Ritual de canela para la prosperidad

El ritual de la canela atrae prosperidad al hogar|Pexels: Ruby Sengar

Se trata de uno de los métodos más populares y efectivos para atraer riqueza al hogar y encontrar el éxito financiero. El procedimiento es sencillo y consiste en tomar un poco de canela en polvo en tu mano derecha y pararte en la entrada de tu casa mirando hacia adentro.

Después deberás soplar la canela hacia el interior de tu hogar mientras repites un decreto que indique que permites que la prosperidad llegue a tu casa y la abundancia entre para quedarse.

Baño de florecimiento con girasoles

Los girasoles en primavera ayudan a atraer energías positivas|Pexels: lil artsy

Para que puedas limpiar tu energía y florecer con esta estación, puedes realizar un baño ritual con pétalos de girasol, un litro de agua y agregar algunas gotas de la loción de los Siete Machos.

Después, deberás hervir los pétalos, dejar enfriar la cocción y tras tomar un baño habitual rociar la mezcla preparada desde el cuello hasta los pies mientras visualizas cómo se abren ante ti todos los caminos financieros.

Semillas y granos de la abundancia

Este es el mejor ritual de abundancia para la primavera 2026|Pexels: RDNE Stock project

Debes colocar elementos naturales que simbolicen la energía de la llegada de la primavera. Puedes llenar un frasco de vidrio con capas de siete granos diferentes, pueden ser lentejas, arroz, frijoles, maíz, entre otros.

Una vez llenado el recipiente, deberás colocarlo en la cocina o cerca de la entrada de tu hogar para asegurarte de que nunca falte el sustento material.

