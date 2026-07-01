El ritual de Mhoni Vidente para hacer este 1 de julio: atrae la prosperidad económica y estabilidad financiera

El ritual de Mhoni Vidente para hacer este 1 de julio consiste en una limpieza energética con limones, canela, una veladora de 7 colores y otros elementos simbólicos. Según la astróloga, los mismos ayudan a atraer prosperidad económica, estabilidad financiera, nuevas oportunidades y bienestar durante todo el mes.

Como ocurre con este tipo de prácticas, se trata de un ritual basado en creencias esotéricas y espirituales. Dentro de la astrología popular, el inicio de un nuevo mes representa un momento propicio para cerrar ciclos, fijar intenciones y realizar ceremonias de renovación.

Mhoni Vidente suele compartir este tipo de rituales en sus programas y redes sociales, donde recomienda acompañarlos con oraciones, pensamientos positivos y acciones encaminadas a cumplir los objetivos personales. Estos son los pasos que debes seguir.

¿Cómo hacer el ritual de Mhoni Vidente este 1 de julio de 2026?

Para realizar este ritual necesitarás reunir los siguientes elementos:



Una veladora de 7 colores

2 limones verdes

1 rama de canela entera

1 billete

1 copa de vidrio con agua

Incienso de sándalo, mirra o copal

Papel aluminio

Cerillos de madera

Tu perfume de uso personal o uno destinado para atraer la buena suerte

Una vez que tengas todos los materiales, Mhoni Vidente recomienda seguir este procedimiento:



Realiza una limpieza con los limones: pasa los 2 limones por todo el cuerpo mientras rezas un Padre Nuestro y un Ave María. Según la astróloga, este paso simboliza la eliminación de energías negativas y la preparación para recibir prosperidad. Coloca los limones en agua: haz una pequeña cruz en cada limón utilizando la uña y deposítalos dentro de 1 copa con agua. De acuerdo con Mhoni Vidente, si los limones flotan, es una señal de energía favorable. Si permanecen en el fondo, aconseja cambiar el agua diariamente durante tres días hasta que suban a la superficie. Prepara el amuleto de abundancia: envuelve la rama de canela con un billete y guárdala dentro de la cartera o en el lugar donde conserves el dinero. Según la astróloga, este símbolo busca representar la multiplicación de la prosperidad durante julio. Enciende la veladora: unta la veladora con un poco de perfume y rodéala con canela en polvo antes de encenderla utilizando únicamente cerillos de madera. Mientras la vela permanezca encendida, recomienda rezar e invocar a los siete arcángeles para pedir protección y bendiciones.

¿Qué beneficios busca atraer este ritual de prosperidad según Mhoni Vidente?

De acuerdo con la astróloga, este ritual puede ayudar simbólicamente a atraer distintos aspectos positivos para el nuevo mes, siempre que se realice con fe, gratitud y pensamientos positivos. Entre las intenciones destacan:



Prosperidad económica: favorecer la llegada de ingresos y oportunidades financieras.

favorecer la llegada de ingresos y oportunidades financieras. Nuevas oportunidades laborales: abrir caminos relacionados con el trabajo y el crecimiento profesional.

abrir caminos relacionados con el trabajo y el crecimiento profesional. Estabilidad financiera: promover una mejor administración de los recursos y una etapa de mayor equilibrio.

promover una mejor administración de los recursos y una etapa de mayor equilibrio. Salud y bienestar: pedir protección y fortaleza para afrontar el nuevo mes.

pedir protección y fortaleza para afrontar el nuevo mes. Amor verdadero: atraer relaciones armoniosas o fortalecer los vínculos afectivos existentes.

atraer relaciones armoniosas o fortalecer los vínculos afectivos existentes. Apertura de caminos: eliminar obstáculos y facilitar el cumplimiento de metas personales.

Mhoni Vidente también aconseja encender incienso de sándalo, mirra o copal durante 3 días consecutivos para limpiar el ambiente del hogar y reforzar la intención de la ceremonia. Estas resinas y aromas han sido utilizadas desde hace siglos en distintas tradiciones espirituales y religiosas por su valor simbólico en rituales de purificación.