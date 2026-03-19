El ritual poderoso para recibir el equinoccio de primavera 2026 desde casa

Estamos muy cerca de iniciar el equinoccio de primavera 2026, siendo un momento importante para darle la bienvenida a la nueva estación. Espiritualmente, es un momento relevante, ya que representa el renacimiento y la renovación, siendo un gran momento para hacer un ritual poderoso.

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Para que puedas recibir la estación del año, te vamos a detallar cómo podemos hacer un rito desde casa, con el que podrás darle la bienvenida a esa llegada de energía. Prepara todo lo necesario para hacerlo.

¿Cómo hacer el ritual para el equinoccio de primavera?

Durante el equinoccio de primavera 2026, es usual que varias personas acudan a las pirámides de Teotihuacan para recibir energía del sol. Entendemos que no todos podemos ir por cuestiones personales y de trabajo, así que puedes hacer el siguiente ritual poderoso desde casa:

Toma un vaso de vidrio y llénalo de agua purificada. Lo vas a colocar en un espacio en el que reciba los rayos del sol; esperamos unos 5 minutos. Después de cumplir el tiempo, toma el vaso entre tus manos e intenciona con lo que deseas con el nuevo inicio. Divídelo en 3 partes. La primera la vas a beber; la segunda parte que tengas te la vas a verter en el cuerpo después de bañarte, y el último lo vas a colocar en un jardín. Un proceso recomendado por la cuenta de @pamm11.11

Este rito se hace porque el sol energéticamente representa el poder divino y la energía vital, por lo que esos dotes los adquirimos nosotros al hacer todos los pasos anteriores.

¿Cuándo es el equinoccio de primavera 2026?

Por suerte, aún estás a tiempo de hacer el ritual poderoso para el equinoccio de primavera 2026. Se menciona que dicho cambio de estación va a ocurrir el 20 de marzo a las 8:46 de la mañana, despidiéndonos oficialmente del invierno para permitir la llegada del calor y los cielos despejados

Así que no esperes más para hacer el rito desde casa o en cualquier lugar en el que te encuentres; lograrás observar toda la energía que llegue y darás inicio a una nueva etapa energéticamente.