Así puedes hacer el ritual del té para atraer la abundancia en unos pasos

En la actualidad hay todo tipo de ritos místicos que podemos hacer en casa para atraer la abundancia; cada uno de ellos cuenta con una técnica de elaboración diferente. En las redes sociales se ha vuelto popular el ritual del té, el cual se puede lograr en unos pasos sencillos.

Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos en qué consiste; su preparación es más fácil de lo que parece, así que no te pierdas los detalles al respecto.

¿Cómo hacer el té de la abundancia?

El ritual del té para poder atraer la abundancia es muy sencillo, ya que puedes emplear ingredientes que tenemos en nuestra casa. Para hacer la preparación en unos pasos, deberás hacer las siguientes indicaciones:

En una olla vamos a hervir dos tazas de agua. Después agregamos un sobre de té de manzanilla. Apagamos la flama y tapamos. Dejamos enfriar completamente. Al tener la bebida preparada, eso lo vamos a usar para lavarnos las manos. Mientras lo haces, visualiza la abundancia y el dinero.

Hay quienes aseguran que la mejor forma de usar el ingrediente es bebiéndolo o usando el líquido para trapear; puedes intentar cualquiera de las opciones hasta que encuentres la mejor. En cualquiera de los casos, no olvides que, mientras haces la acción, visualices lo que deseas y agradezcas al universo por lo que te dé.

¿Qué cosas ahuyentan la abundancia?

Aunque el ritual del té en unos pasos es funcional para atraer la abundancia, no es lo único importante; es fundamental evitar ciertas cosas o acciones, las cuales nos perjudican al evitar la llegada de la fortuna a nuestra vida. Por lo que se recomienda prevenir lo siguiente: