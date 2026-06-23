Cómo usar pantalones wide leg al estilo Eiza González para lucir bonita y cómoda si tienes entre 40 y 50 años

Eiza González es no solo un referente de mujer latina triunfando en Hollywood, sino también de la moda. Su estilo es versátil y en muchos casos las prendas que luce pueden adaptarse a nuestra vida diaria; por ejemplo, cuando la actriz lleva pantalones wide leg. A continuación te contaremos cómo usar esta pieza si tienes 40 ó 50 años para lucir muy bonita y cómoda.

Una de las últimas ocasiones que Eiza González usó pantalones wide leg fue en un evento de moda que se realizó a principios de junio en la Costa Azul de Francia. También los llevó en una portada para la revista Vogue.

Cómo usar pantalones wide leg si tienes 40 ó 50 años

Literalmente, las prendas wide leg son pantalones de pierna ancha que se ajustan a la cintura y luego son sumamente fluidos; pueden ser de mezclilla o de materiales muy diversos. Se trata de una silueta muy versátil y fácil de llevar, por su comodidad; con este tipo de pantalones puedes olvidarte de la rigidez, el calor y los movimientos limitados.

Es común tenerle "miedo" a los wide leg por la idea de que te hacen ver más bajita o se sienten pesados. Sin embargo, para el primer temor existen maneras de combinarlos para provocar el efecto contrario; para el segundo, la clave es experimentar con diferentes texturas y telas.

Para alargar tu silueta, es buena idea usar pantalones de pierna ancha con cinturón y recurrir a los modelos que enfatizan tu cintura, indica el blog especializado Fabulous After 40; también puedes usar la blusa o camiseta fajada, aunque sea solo parcialmente.

Es importante evitar los suéteres, chamarras o abrigos largos. En lugar de eso, apégate a las prendas que llegan justo a la cintura y permanecen arriba de tus caderas, pues enfatizan esta parte del cuerpo. Asimismo, resulta más favorecedor un pantalón wide leg cuando lo combinas con un top o una blusa ceñida; si no te gusta la ropa muy pegada, considera como mínimo evitar las prendas muy voluminosas.

A quién le favorecen los pantalones wide leg

Aunque es una prenda que puede adaptarse a siluetas muy diversas, quienes más provecho pueden sacarle a un pantalón de pierna ancha son las mujeres altas como Eiza González; este tipo de pantalón estiliza su figura. Las mujeres curvy también pueden encontrar los wide leg muy favorecedores por el ajuste en la cintura.