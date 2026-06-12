Rompecabezas caseros de Paw Patrol: un truco fácil con palitos de helado para la concentración de tu hijo

Estimular la agilidad mental de los niños es indispensable para su desarrollo y uno de los métodos más amigables para lograrlo, es a través de actividades que fortalezcan algunas habilidades como la concentración y la destreza. Esto también también se puede hacer con juegos divertidos como los rompecabezas caseros de Paw Patrol inspirados en sus personajes favoritos.

Cómo hacer rompecabezas de Paw Patrol usando solamente palitos de madera: paso a paso

Una de las mayores ventajas de estas manualidades de la "Patrulla Canina", es que son muy fáciles de hacer. Solo se necesitan palitos de paleta, una impresión a color, tijeras y pegamento especial.

El primer paso consiste en elegir una ilustración de los Paw Patrol, ya sea de un solo personaje o con todos los adorables cachorros que forman parte de esta caricatura. En la computadora hay que dividir la imagen en al menos 8 partes verticales, que serán las piezas de este rompecabezas casero con caricaturas infantiles. Lo ideal es ajustar el tamaño a los palitos de madera, para que sea mucho más fácil de armar.

Los rompecabezas de Paw Patrol son ideales para la concentración de los niños|Pinterest

Lo siguiente será imprimir y recortar con mucho cuidado para que no queden disparejos. Después hay que pegar el papel a la madera, procurando no poner demasiado resistol para que no se humedezca ni queden pliegos muy pronunciados. Deja secar y corrobora que no se despeguen con el movimiento.

Así podrán jugar tus hijos y ejercitar la concentración con un rompecabezas de Paw Patrol

Como resultado, tendrás una imagen dividida en varias partes que los niños deberán volver a ordenar para reconstruir al personaje. De esta manera, con el rompecabezas de Paw Patrol ejercitarán su destreza y memoria, pues el chiste es que armen la figura en orden y que cada vez que lo hagan sean mucho más rápidos.

Los rompecabezas de Paw Patrol son ideales para la concentración de los niños|Pinterest

Para subirle la dificultad a esta dinámica, escoge imágenes con mayor complejidad y detalles que les cueste trabbajo identificar para que se esfuercen y presten mayor atención. Y otro nivel todavía más experimentado, consiste en partir los palitos de paleta en dos pedazos y repetir el mismo proceso de elaboración.