Esta es la ropa que deben utilizar los hombres si quieren lucir más altos

Una de las cosas que más desean los hombres es lucir más altos de lo que realmente son, y para ello existen varios trucos que van desde el peinado que utilizan, los zapatos que adquieren e, incluso, el tipo de ropa que tienen, misma que, curiosamente, puede hacer que estos se vean más altos de lo que realmente son.

La altura en los hombres se ha vuelto uno de los aspectos más importantes para las mujeres, mismas que relacionan esto con un sentido de protección, seguridad y tranquilidad. Ante ello, se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini cuál es el tipo de ropa que deben utilizar si lo que quieren es lucir más altos de lo que son.

¿Qué ropa deben utilizar los hombres para lucir más altos?

La Inteligencia Artificial manda su primera recomendación, la cual es vestir del mismo color o de tonos similares pues, al hacer esto, eliminas los cortes visuales que acortan tu estatura. Del mismo modo, pide que no utilices colores contrastantes, pues al no hacerlo tu figura resalta mucho más en cuanto a altura se refiere.

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El tiro alto de tus pantalones; es decir, de cintura alta, tiende a alargar las piernas, haciendo que los hombres luzcan más altos de lo que son. Además, es preciso que los pantalones rocen el zapato sin que estos luzcan excesivos y, del mismo modo, lo más recomendable es utilizar estilo slim fit o, bien, de corte recto que no se amontonen a tus tenis.

En cuanto a la zona del cuerpo, la IA establece que las líneas verticales guían la mirada a la altura de la persona, un hecho similar a lo que ocurre con las camisas por dentro, mismas que definen mucho más tu cintura. Por último, debes tener en cuenta que el cuello inglés en las camisas de vestir aporta más elegancia que otros estilos.

¿Qué tipo de ropa debes evitar si quieres lucir más alto?

Si tu intención es lucir más alto de lo que verdaderamente eres, la Inteligencia Artificial recomienda evitar cierto tipo de ropa, destacando las rayas horizontales dado que estas te hacen ver más bajo y ancho. Del mismo modo, es importante que evites los cinturones de colores pues estos cortan tu figura a la mitad, así como ropa muy grande dado que acorta tu figura.