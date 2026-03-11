La rutina para tener los pies bonitos y suaves

Comienza la temporada de calor y con ella llegan los días de playa y las sandalias, que aunque combinan con todo, el que luzcan bien dependerá mucho de el estado de nuestros pies, que en ocasiones lucen lo contrario de suaves y bonitos.

Expertos en cuidado y bienestar aseguran que existe una rutina específica para eliminar las durezas de las plantas del pie y tratar adecuadamente las uñas y los dedos, para que así se vean tersos, limpios y elegantes durante esta primavera.

Noticias Baja California del 10 de marzo 2026

Cómo tener los pies bonitos y suaves

Conseguir unos pies visualmente atractivos y suaves al tacto es más sencillo de lo que parece, aunque se necesita de constancia en tres factores: limpieza profunda, exfoliación e hidratación intensiva.

Baño de pies

Este es el primer paso de la rutina y consiste en remojar los pies en agua tibia durante al menos 10 minutos y máximo por 20 minutos. Pueden añadirse sales especiales o algo de bicarbonato para ablandar las durezas y facilitar el siguiente paso.

Los pies deben sumergirse en agua tibia durante 10 minutos al iniciar la rutina|Pexels: cottonbro studio

Eliminación de durezas y exfoliación

Mientras la piel de los pies está húmeda y blanda, se deberá usar una piedra pómez o una lima específica para pies. De manera suave se tallarán los talones y las zonas rigurosas para eliminar todas las células muertas. Se recomienda evitar el uso de cuchillas por el riesgo de causar heridas.

Los pies bien humectados lucirán más suaves y bonitos, libres de durezas|Pexels: Valeria Boltneva

Cortar y cuidar las uñas

Uno de los pasos más importantes para tener unos pies bonitos es cortar adecuadamente y mantener limpias las uñas. La forma correcta de los cortes es rectangular, para así evitar que se encarnen. En cuanto a las cutículas, lo mejor es usar un palito de naranjo y empujarlas hacia atrás, sin cortarlas.

Las uñas de los pies deben cortarse rectangulares para evitar que se encarnen|Pexels: KoolShooters

Hidratación intensa

Al final de la rutina se debe aplicar una crema que humecte los pies para mantener la humedad y suavizar la piel, evitando o disminuyendo la aparición de durezas. Algunos aceites naturales, como de coco u oliva, pueden servir para este proceso, así como la vaselina.

