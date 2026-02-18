Así puedes saber si alguien te tiene envidia, según la psicología

Es muy normal encontrar envidia entre familiares o amigos, por lo que es complicada de detectar. Expertos en psicología, han asegurado que este tipo de sentimientos termina con relaciones personales y profesionales. Aunque también nos han comentado que si se llega a detectar a tiempo, existe la forma de trabajarla.

Los expertos en el tema, han revelado que existen ciertas señales que podrían estar diciendo que una persona tiene envidia, los cuales van desde pequeños gestos o comentarios para hacerte sentir menos.

Señales de que alguien te tiene envidia

A continuación, te presentamos estos puntos en donde debes prestar mucha atención, pues te van a ayudar a detectar la envidia de forma sencilla.

Críticas constantes a lo que haces

Una de las señales más claras, es la tendencia a criticar o menospreciar las metas que logras, con comentarios del siguiente tipo: “eso no es tan difícil” o “cualquiera podría hacerlo”, lo que refleja competitividad en todo momento.

No celebran tus éxitos

Nunca se van a alegrar por las metas que cumplas, no valoran el trabajo que has hecho para alcanzar tus objetivos, los que refleja comparación y mucha inseguridad en sus acciones.

Te imitan en todo lo que haces

La imitación constante de lo que haces, tus gustos o estilo de vida, son una señal clara de que quieren lo que tú tienes, pero que ellos no lo pueden alcanzar, por lo que tienen envidia.

Rumores sobre ti

Cuando hacen chismes o rumores sobre las metas que has logrado, solo refleja que te tienen envidia, pues buscan desacreditarte frente a otros y bajar el brillo de tus logros.

El hecho de identificar las señales de envidia, podría ayudar a tener una mejor dinámica con la persona, para que las cosas se puedan hablar y fluyan de la mejor forma posible.

