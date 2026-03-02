Así puedes saber si te bloquearon de WhatsApp en segundos

Una de las aplicaciones más importantes de mensajería a nivel mundial es WhatsApp, pues gracias a ella las personas pueden estar en constante comunicación, ya sea por temas laborales o por cuestiones personales, pero siempre te mantiene comunicado con las diferentes opciones que tiene.

Sin embargo, uno de los mayores miedos que tienen los usuarios, es saber si fueron o no bloqueados por otra persona. Y es que, cuando se manda un mensaje y te percatas que todavía no ha llegado o no tienes respuesta, la duda comienza a surgir.

¿Cómo saber si alguien te ha bloqueado de WhatsApp?

En esta ocasión, te vamos a decir cómo puedes saber si una persona decidió bloquearte de sus contactos en WhatsApp. Cabe destacar que esto no implica que descargues otras aplicaciones, el secreto está en la verificación del cifrado de extremo a extremo.

La aplicación WhatsApp cuenta con mucha seguridad, pues se crean códigos entre tú y la otra persona con la que estás teniendo una conversación, en caso de qué una persona haya decidido bloquearte, el código no podría ser verificado.

Por si tienes dudas, aquí te dejamos una serie de pasos a seguir, para saber si una persona te ha bloqueado:



Entra a la conversación con esa persona que piensas que te ha bloqueado.

Ve a la parte de arriba, para poder revisar los detalles del contacto.

Entra en el candado, tienes que ir hasta abajo para dar clic en la opción que dice "Cifrado".

Esto es lo que te va a salir, según cada una de las situaciones:

* Si no te bloqueó, el mensaje dice lo siguiente: "Se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente" o, en su defecto, te mostrará un código de 60 dígitos y un código QR, por lo que la conexión sigue activa.

* Sí te bloqueó, la leyenda va a cambiar mucho: "Completa la verificación de otra manera". Esto sucede porque, al estar bloqueado, por lo que la aplicación no puede establecer una conexión.

