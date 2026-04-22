La advertencia de Pepe Aguilar a Christian Nodal sobre NO lastimar a Ángela Aguilar y que posiblemente pasó por alto

Ángela Aguilar y Christian Nodal están en boca de todos por versiones que apuntan a que la pareja vive una crisis y posiblemente se estén separando, pese a que en este año llegarían al altar con su boda por la Iglesia. Con ello, el cantautor sonorense posiblemente haya pasado por alto la advertencia de Pepe Aguilar de no lastimar a su hija.

En verano de 2024, Ángela y Christian se casaron en una ceremonia privada y fue en ese mismo año que Pepe lanzó como sencillo “Cuídamela bien”, una canción que escribió el cantautor Kakalo, pero que el hijo de Antonio hizo suya, pues es una advertencia para el “Forajido”. Este es el inesperado anuncio que hizo la más pequeña de los Aguilar en medio de su supuesta separación.

Pepe le dedicó una canción a Nodal, en la cual le lanza una advertencia de no lastimar a su hija.|Ángela Aguilar

¿Qué dice la canción de advertencia de Pepe a Nodal?

Pepe Aguilar sorprendió a todos al lanzar la canción de “Cuídamela bien”, pues es un tema dedicado a Christian Nodal, quien en ese tiempo venía de separarse de Cazzu y a los pocos meses contrajo nupcias con Angela.

Pese al pasado de Nodal en temas amorosos, Pepe aceptó al sonorense como su yerno, aunque no sin antes hacerle entender que si lastimaba a su hija, iba a ver consecuencias, pues así lo hace entender en su canción que, si bien no es composición de él, la hizo completamente suya.

“Voy a ser muy claro, haz las cosas bien porque para forajidos, mijo, aquí no es. Cuídamela bien, no la cambies porque se te da muy bien. Ámala cabrón, demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón”, son algunas de las frases de la canción que le dedicó Pepe a Nodal.

Pese a que en la mayoría de la canción Pepe le cuestiona su pasado a Christian, al final acepta la relación: “Por mi parte, yo les doy la bendición y siempre desearé el bien de su relación”.

No obstante, tal parece que Nodal pasó por alto la advertencia de Pepe, ya que en las últimas semanas él y Ángela son tendencia por una supuesta separación. Han salido a la luz rumores de una posible infidelidad y de que ambos ya no viven juntos, sin que hasta el momento se confirmen estas versiones.