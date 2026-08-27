Rochelle R. Torgerson, dermatóloga: “cortar el cabello de esta forma puede hacerlo lucir más saludable”

Cortar el cabello suele estar rodeado de mitos, especialmente cuando se habla de crecimiento. Uno de los más conocidos asegura que despuntar las puntas con frecuencia hace que el pelo crezca más rápido. Sin embargo, la dermatóloga Rochelle R. Torgerson explica que el beneficio de un corte regular está en mantener las puntas en mejores condiciones, no en acelerar el crecimiento.

¿Cómo cortar el cabello para que luzca más saludable?

De acuerdo con la especialista Rochelle R. Torgerson en un artículo de American Academy of Dermatology Association, recortar las puntas de manera periódica ayuda a eliminar las zonas abiertas y dañadas, lo que puede hacer que la melena tenga una apariencia más uniforme y cuidada.

