Rochelle R. Torgerson, dermatóloga: “cortar el cabello de esta forma puede hacerlo lucir más saludable”
¿Te cortas el cabello para que crezca más rápido? Una dermatóloga explica qué ocurre cuando despuntas las puntas y cuál es el verdadero beneficio de hacerlo con regularidad
Cortar el cabello suele estar rodeado de mitos, especialmente cuando se habla de crecimiento. Uno de los más conocidos asegura que despuntar las puntas con frecuencia hace que el pelo crezca más rápido. Sin embargo, la dermatóloga Rochelle R. Torgerson explica que el beneficio de un corte regular está en mantener las puntas en mejores condiciones, no en acelerar el crecimiento.
¿Cómo cortar el cabello para que luzca más saludable?
De acuerdo con la especialista Rochelle R. Torgerson en un artículo de American Academy of Dermatology Association, recortar las puntas de manera periódica ayuda a eliminar las zonas abiertas y dañadas, lo que puede hacer que la melena tenga una apariencia más uniforme y cuidada.
- El cabello no crece más rápido por cortarlo. El crecimiento ocurre en los folículos capilares, ubicados en el cuero cabelludo. Por esta razón, cortar la parte externa del cabello no modifica la velocidad con la que este crece. Entonces, aunque después de un corte pueda parecer que el pelo crece con mayor fuerza, se trata principalmente de un efecto visual. El ritmo de crecimiento depende de los procesos que ocurren en el folículo y no de cuánto se recorten las puntas.
- El corte ayuda a controlar las puntas abiertas. Una de las principales ventajas de cortar las zonas dañadas es evitar que las puntas abiertas continúen deteriorándose. Cuando el cabello comienza a partirse, el daño puede extenderse por el tallo y provocar mayor quiebre. Al retirar esa parte deteriorada, las puntas pueden verse más compactas y uniformes, además de disminuir el aspecto deshilachado de la melena.
- También puede hacer que el cabello parezca más grueso. Aunque un corte no aumenta realmente la cantidad de cabello ni modifica el crecimiento desde la raíz, eliminar las puntas finas y quebradas puede mejorar notablemente su apariencia. El resultado puede ser una melena que luce más tupida, uniforme y saludable, especialmente en las zonas donde las puntas estaban muy desgastadas. Por eso, de acuerdo con SkinMD Chicago, si el objetivo es tener un cabello largo y bonito, cortar las puntas no hará que crezca más rápido, pero sí puede ayudar a conservar mejor el largo que ya se ha ganado, al reducir el quiebre y mantener las puntas en mejores condiciones.