¿Quién gana HOY jueves 16 de abril el Mini Game de Exatlón México?

Conforme las semanas avanzan la tensión se desborda dentro de Exatlón México y este 16 de abril no es la excepción pues la semana 29 pone en juego esta noche la contienda por el Mini Game, competencia que cambiará la dinámica cotidiana de toda la novena temporada. La pregunta que crece entre los fans es la misma: Rojos o Azules ¿Quién se queda con la victoria esta noche?

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¿Quién llega como favorito?

En las últimas semanas ha sido la escuadra Azul la que ha mostrado una clara ventaja dentro de la contienda, especialmente en juegos donde la recompensa suele sumar a los atletas ya sea premios o ventajas. Para los fanáticos de Exatlón México, son estas victorias las que colocan a los Azules como los grandes favoritos de la noche.

No obstante, es importante señalar que los Rojos a pesar de las caídas han sabido dar grandes puntos y es su garra deportiva lo que podría salir esta noche y llevarlos a la victoria.

Claves del Mini Game

A lo largo de la contienda, La Máxima Autoridad de Exatlón México ha sido claro en señalar que la concentración y la calma son los grandes pilares de la contienda pues a diferencia de otros retos dentro de la novena temporada, no siempre gana el más rápido o fuerte, sino el que tiene la mente más serena.

Predicción: Duelo cerrado entre Rojos y Azules

A pesar de que El Equipo Azul pareciera tener la ventaja gracias a sus recientes victorias, la contienda de esta noche podría cambiarlo todo pues los Rojos han dejado en claro que no dejarán ningún punto sin lugar hasta el final. No te pierdas nada de la semana 29 de Exatlón México y sigue la transmisión en directo solo por Azteca UNO.