Así puedes hacer saquitos de aroma para el armario y evitar el olor a guardado

Es importante ventilar el armario constantemente, ya que de esta manera vamos a evitar el olor a guardado en toda nuestra ropa, un aroma que puede resultar muy incómodo para nosotros, además de perjudicar nuestro aspecto ante las demás personas.

Para que ya no tengas que pasar por momentos vergonzosos causados por el mal olor, te detallaremos cómo puedes hacer saquitos de aroma, los cuales te ayudarán a darle una fragancia natural a toda tu ropa almacenada.

¿Qué poner dentro de los armarios para que huelan bien?

En ciertos hogares es usual que el armario tenga un mal olor; esto se debe a que no se ventilan correctamente, provocando que los textiles que almacenan tengan un aroma poco agradable.

Para evitar el olor a guardado, te detallaremos cómo prevenirlo empleando unos saquitos de aroma, los cuales puedes hacer desde casa siguiendo unos sencillos pasos:



Toma un puñado de flores secas para después pulverizar con una solución, mezclando 70% de alcohol y lo restante con algún aceite esencial o esencia aromática en un envase de spray.

para después pulverizar con una solución, mezclando y lo restante con algún aceite esencial o en un envase de spray. En un saquito de tul o lino , agrega las flores secas (rosas, lavanda, canela, romero y más); no lo llenes completamente, solamente la mitad del pequeño costal.

, agrega las (rosas, lavanda, canela, romero y más); no lo llenes completamente, solamente la mitad del pequeño costal. Otra gran opción que puedes usar es en un cuenco mezclar arroz crudo con gotas de aceite esencial, para después meterlo en un saquito pequeño.

Se recomienda que cualquiera de las alternativas anteriores las coloquemos en las esquinas, además de hacer su renovación cada 3 meses o en el momento en que percibamos que el aroma ha disminuido; así vas a evitar el olor a guardado en tu ropa o cobijas.

¿Por qué las cosas de mi armario adquieren un olor desagradable?

Uno de los aspectos más comunes por los que la ropa adquiere un mal olor en el armario suele ser cuando la ventilación es muy limitada; debido a que no hay una buena circulación, los malos olores se acumulan y se genera cierta humedad en su interior.

Por lo que se recomienda dejar las puertas abiertas para que se ventile, o en su lugar aplicar un ventilador que favorezca el flujo de aire por toda esa habitación. Igualmente, se recomienda colocar la ropa sucia en un espacio aparte para que no perjudique a las prendas limpias. No dudes en usar los saquitos de aroma, los cuales puedes ubicar en tu closet o cajones.