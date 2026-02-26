Así se lleva la manicura acrílica almendrada en 2026: variedades elegantes, pero sencillas
Si eres fan de este tipo de uñas, échale un ojo a estos diseños largos; quizá te llamen la atención y las elijas en tu próxima ida al salón de belleza
La uña almendrada ha tomado un gran auge en los últimos años y se ha convertido en la favorita de las mujeres, pero si quieres darle un estilo diferente, puedes optar por una manicura en acrílica, que se verá elegante, pero sencilla, y que lucirá muy bien en la estación primavera-verano. Échale un vistazo a estos 7 colores que se ven mejor en cortas y puedes usarlas en gelish o rubber.
Este tipo de manicura es preferido porque alarga los dedos, da versatilidad, tiene una gran resistencia y lo mejor de todo es que le da ese toque de elegancia natural, según un artículo del portal Essie. Estos son los 7 diseños elegantes de uñas rubber: es perfecto para quebradizas.
Variedad de manicura almendrada acrílica para primavera-verano
1. Degradadas: Dale un gran toque a tus uñas almendradas con este diseño. Puedes optar por dos o más colores con una transición suave.
2. Pastel: Los colores pastel son una gran opción para la nueva estación que está a menos de un mes de iniciar. Puedes escoger desde un rosa y lila hasta un verde.
3. Diseños abstractos: Tu diseño de uñas puede tener un diseño distinto, como trazados geométricos o líneas abstractas.
4. Estampas florales: Una gran decoración para tus uñas almendradas acrílicas que les da un toque veraniego.
5. Toque dorado: Para que tus uñas tengan un toque elegante, les puedes agregar el color dorado para resaltar el diseño.
6. French: Uno de los diseños más clásicos y que debe estar en las acrílicas. Es una de las incondicionales en el mundo de la manicura, debido a su estilo minimalista, pero elegante.
Cabe mencionar que, si es tu primer diseño en acrílica, debes tener en cuenta varios pasos para cuidar tu manicura, como evitar golpearlas, secarlas bien tras lavarte las manos y usar guantes al limpiar, así como evitar arrancarlas para no dañar la uña natural.