Cómo secar el cabello rizado sin que se genere encrespamiento: Consejos clave

El cabello es una parte muy importante de nuestra imagen y pequeños cambios en el corte o peinado pueden marcar una gran diferencia en cómo nos presentamos ante las demás personas. Nuestro pelo puede reflejar nuestra personalidad, pero también amoldarse a las circunstancias a las que nos exponemos.

Sin embargo, los cortes y estilos de peinados no solo son guiados por las tendencias o nuestras preferencias personales. Esto se debe a que debemos de tener en cuenta diferentes factores y el tipo de cabello que tengamos es uno de los más importantes.

¿Cómo secar el cabello rizado?

Un caso puntual es cuando tenemos el cabello rizado y su secado se torna difícil debido a su estructura helicoidal y a su distribución irregular de aceites naturales. Los expertos en belleza remarcan que la forma en espiral del folículo genera zonas de alta densidad donde el aire y el calor no penetran uniformemente, mientras que las cutículas levantadas retienen la humedad en unas secciones y la pierden rápidamente en otras.

Estas son solo algunas apreciaciones en torno a quienes tienen el cabello rizado, pero el foco de este artículo está en aprender las mejores estrategias para secarlo sin que se genere encrespamiento (frizz). La clave, advierten desde el sector, es minimizar la fricción y proteger la hebra capilar del calor directo.

Evita el encrespamiento de los rizos

Tras lo señalado, resulta necesario aprender técnicas o trucos que permitan que un cabello rizado pueda ser secado adecuadamente y prevenir la formación de frizz. Y aunque pueda tratarse de una tarea difícil, los siguientes consejos ayudarán a conseguirlo y llevar la cabellera a otro nivel:

Preparación en húmedo

Aplica productos con el pelo chorreando agua: Después del lavado, aplica tu crema para peinar (leave-in) o gel activador de rizos cuando el cabello esté totalmente mojado. Esto ayuda a sellar la humedad e impedir el frizz.

Usa la técnica de Pulsing (pulsaciones): Con las manos en forma de cuenco, presiona el cabello desde las puntas hacia la raíz para encoger el rizo e introducir el producto de manera uniforme sin deshacer el patrón natural.

Retirar el exceso de agua sin fricción

Sustituye la toalla tradicional: Jamás frotes el pelo con una toalla de felpa. Utiliza una camiseta de algodón vieja o una toalla de microfibra.

Plopping (Técnica de la camiseta): Coloca una camiseta de algodón extendida sobre una superficie plana, agáchate hacia adelante dejando caer tus rizos en el centro y envuelve la cabeza sujetando las mangas en la nuca. Déjala puesta de 15 a 20 minutos para eliminar el exceso de agua sin generar electricidad estática.

Técnicas de secado

Con difusor (Mayor volumen y definición rápida)



Protección térmica: Aplica un protector de calor antes de secar.

Temperatura y aire moderados: Ajusta el secador en calor medio o bajo y velocidad media para no deshacer la forma del rizo.

Secado flotante (Pixie Diffusing): Con la cabeza inclinada hacia un lado o hacia abajo, aproxima el difusor a las raíces sin moverlo constantemente. Coloca una sección de rizos dentro del cuenco del difusor, súbelo hacia el cuero cabelludo, déjalo inmóvil unos 20-30 segundos y apaga el secador antes de moverlo a otra sección. Esto evita que el aire disperso genere frizz.

Al aire libre (Aspecto natural)



Si optas por secar al aire, evita tocarte el cabello mientras se seca. Manipular los rizos mientras se evaporan los restos de agua destruye los grupos de rizos (cast) y genera encrespamiento de inmediato.

Romper la dureza