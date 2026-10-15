Conoce el secreto que nadie cuenta sobre cómo eliminar ácaros de tu cama

Aunque en general no representan un riesgo fatídico para la salud, los ácaros se han vuelto un problema para las personas que han tenido que batallar contra ellos. Se dice que basta con lavar constantemente los elementos de la cama y que siempre mantengas oreada tu habitación, pero eso no garantiza su erradicación y menos en época otoñal-invernal. He aquí el consejo final para no tener estos animalitos en el lugar donde duermes.

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¿Cuál es el secreto para erradicar los ácaros de tu casa?

Regularmente se escucha que para combatir los ácaros es suficiente limpiar bien tu cama y mantener oreado el cuarto donde duermes. Sin embargo, esto no garantiza nada para evitar que estos organismos lleguen e invadan el espacio donde deberías estar en paz y sin ningún tipo de complicación.

Y es que los ácaros son animalitos diminutos que llegan a sitios con humedad o con un nivel particular de ambiente cálido. Se alimentan de la piel humana y pueden causar reacciones alérgicas. Además, personas con complicaciones como el asma, pueden experimentar aspectos que dificultarán sus reacciones de formas no gratas.

Con esto dicho, se debe recomendar a que sigan practicando la limpieza de la cama y lavando las cosas, pero a una temperatura mayor a los 60 grados Celsius. El calor de este nivel hace que los ácaros en los tejidos desaparezcan, mientras que el propio ciclo de lavado retira alérgenos que se acumulan en las fibras, tales como partículas y residuos.

¿Los ácaros son peligrosos para la salud?

En general, se entiende que estos microorganismos no son de índole fatal para las personas. Su forma de molestar es a través de síntomas como secreción nasal, irritación de los ojos, congestión nasal y estornudos. Por ello, realmente sí es molesto enfrentarse a los ácaros, recordando que personas con problemas respiratorios o sensibilidad en la piel… pueden sufrir o agravar sus molestias ya normales.

Por eso, la recomendación es lavar al menos una vez a la semana la funda de la almohada, cobijas, sábanas, edredones y todo utensilio que esté en tu cama. Y el lavado debe ser con la temperatura indicada, para evitar molestias por la invasión de estos animalitos casi invisibles.