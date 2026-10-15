La estrategia “Kamikaze” que planea Julio Camejo para deshacerse de sus enemigos en La Granja VIP
El equipo planea arriesgarse mucho, pero si sus planes dan resultado, podrán deshacerse de uno más de sus rivales
Los miércoles de Asamblea son clave para las estrategias de los equipos en La Granja VIP. Esta semana cada uno ha planteado posibles escenarios para intentar deshacerse de sus rivales y Julio Camejo está organizando una táctica muy arriesgada.
La intención, según compartió con Natalia Alcocer, Kevyn Contreras Bicolor, Ivonne Montero y Niurka, es nominarse entre ellos mismos para que dos integrantes de su equipo terminen en la Tabla de Nominación.
La idea es nominar a Natalia Alcocer y Julio Camejo para garantizar que entren a la Tabla el día de hoy y tener mayoría para que el jueves de Salvación haya mayores probabilidades de ganar el poder de Traición y así, de último minuto, subir a la Tabla de Nominados a alguien del equipo de Manelyk González, que ya no tendrá oportunidad de salvarse y quedará en riesgo hasta el próximo domingo.
Natalia Alcocer estuvo de acuerdo y señaló que se trata de una estrategia kamikaze que, si sale como esperan, les garantizará eliminar a otro más de sus rivales y que su equipo sea mayoría en La Granja.
¿En qué consiste el miércoles de Asamblea y cómo mueve la estrategia de los Granjeros?
Los miércoles de Asamblea todos los Granjeros deben señalar a quién quiere que salga del reality el próximo domingo. Aquí no hay secretos, todos deben ser directos.
Durante la gala, Adal Ramones los llama uno a uno para nominar a alguno de sus compañeros y les pide decir las razones frente a frente. Más allá de seguir sus estrategias, es importante que sean directos porque pueden ganar el premio al "más gallito de la semana" que el público brinda a quien sea más confrontativo.
Los dos Granjeros que reciben más votos entran a la Tabla de Nominados, aunque tienen la oportunidad de salir si no son los que más tierra reciben el jueves de Salvación.