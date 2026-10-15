Cómo usar el guante de crin: Rutina de exfoliación corporal
¿Quieres una piel suave y libre de impurezas? Aprende como usar el guante de crin una rutina de exfoliación corporal paso a paso y sus beneficios circulatorios
El guante de crin es uno de los accesorios de belleza tradicionales más efectivos para renovar y cuidar nuestra piel de manera natural. Esta manopla, elaborada a base de fibras rugosas y firmes, funciona mediante un método de exfoliación mecánica profunda.
Su principal objetivo es desprender las células muertas acumuladas, destapar los poros y activar la microcirculación sanguínea. Si quieres lucir una dermis radiante, combatir la retención de líquidos y prevenir la aparición de vellos encarnados, debes aprender a usar el guante de crin.
Pascal Nadaud lee los comentarios de sus “fans y haters” tras su eliminación de La Granja VIP
Rutina de exfoliación corporal con guante de crin en 4 pasos
Para obtener todos los beneficios de la crioterapia o el peeling corporal sin lastimar el tejido cutáneo, realiza esta rutina durante tu baño semanal:
- Suavizar la piel con agua tibia
Nunca pases el guante de crin sobre la piel seca, ya que su textura áspera causará irritación o microlesiones inmediatas. Toma una ducha con agua templada o caliente durante 10 a 15 minutos, antes de empezar a exfoliar. Esto permitirá que la capa externa de la piel muerta se ablande y los poros se dilaten por el valor.
- Humedecer y preparar el guante
Introduce el guante por completo en agua tibia y escúrrelo ligeramente. Aplica una cantidad generosa de tu gel de baño o jabón líquido corporal favorito directamente sobre el tejido. Frota el guante hasta generar suficiente espuma, la cual servirá como un colchón deslizante sobre tu cuerpo.
- Realizar el masaje con movimientos ascendentes
Desliza el guante ejerciendo una presión leve a moderada. Comienza desde los tobillos y asciende hacia los muslos y glúteos realizando movimientos circulares y firmes. En los brazos, masajea desde las muñecas hacia los hombros. En el abdomen, realiza círculos concéntricos siguiendo las manecillas del reloj.
- Enjuagar e hidratar profundamente
Retira todos los restos de células muertas enjuagando tu cuerpo con agua templada o fría. Al salir de la ducha y secarte suavemente con una toalla, aplica una capa generosa de crema hidratante, reafirmante o un tratamiento anticelulítico.