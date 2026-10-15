Cómo usar el guante de crin: Rutina de exfoliación corporal

El guante de crin es uno de los accesorios de belleza tradicionales más efectivos para renovar y cuidar nuestra piel de manera natural. Esta manopla, elaborada a base de fibras rugosas y firmes, funciona mediante un método de exfoliación mecánica profunda.

Su principal objetivo es desprender las células muertas acumuladas, destapar los poros y activar la microcirculación sanguínea. Si quieres lucir una dermis radiante, combatir la retención de líquidos y prevenir la aparición de vellos encarnados, debes aprender a usar el guante de crin.

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Rutina de exfoliación corporal con guante de crin en 4 pasos

Para obtener todos los beneficios de la crioterapia o el peeling corporal sin lastimar el tejido cutáneo, realiza esta rutina durante tu baño semanal:

Suavizar la piel con agua tibia

Nunca pases el guante de crin sobre la piel seca, ya que su textura áspera causará irritación o microlesiones inmediatas. Toma una ducha con agua templada o caliente durante 10 a 15 minutos, antes de empezar a exfoliar. Esto permitirá que la capa externa de la piel muerta se ablande y los poros se dilaten por el valor.

Cómo usar el guante de crin

Humedecer y preparar el guante

Introduce el guante por completo en agua tibia y escúrrelo ligeramente. Aplica una cantidad generosa de tu gel de baño o jabón líquido corporal favorito directamente sobre el tejido. Frota el guante hasta generar suficiente espuma, la cual servirá como un colchón deslizante sobre tu cuerpo.

Realizar el masaje con movimientos ascendentes

Desliza el guante ejerciendo una presión leve a moderada. Comienza desde los tobillos y asciende hacia los muslos y glúteos realizando movimientos circulares y firmes. En los brazos, masajea desde las muñecas hacia los hombros. En el abdomen, realiza círculos concéntricos siguiendo las manecillas del reloj.

Cómo usar el guante de crin

Enjuagar e hidratar profundamente

Retira todos los restos de células muertas enjuagando tu cuerpo con agua templada o fría. Al salir de la ducha y secarte suavemente con una toalla, aplica una capa generosa de crema hidratante, reafirmante o un tratamiento anticelulítico.

