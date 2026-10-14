El secreto definitivo para eliminar los ácaros de tus sábanas

Dejar la cama destendida durante varios minutos al despertar es una costumbre habitual para ventilar la habitación, pero este hábito no es suficiente para deshacerse de los ácaros. Estos organismos microscópicos habitan en los tejidos de las sábanas, fundas y colchones, alimentándose de pequeñas partículas de piel y encontrando un entorno ideal en el calor y la humedad que genera el cuerpo por las noches.

Su presencia constante en la ropa de cama suele ser el motivo oculto detrás de estornudos al despertar, congestión nasal y alergias respiratorias. Aunque ventilar ayuda a reducir la humedad, existe un secreto clave de limpieza que permite erradicar la mayoría de estos alérgenos de forma rápida y efectiva. A continuación, te revelamos cómo aplicarlo correctamente en tus rutinas de lavado.

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¿Cómo eliminar los ácaros de las sábanas?

Para eliminar los ácaros de la ropa de cama no basta únicamente con ventilar la habitación. Aunque dejar la cama sin armar ayuda a evaporar la humedad acumulada, estos microorganismos permanecen entre las fibras de las sábanas Su presencia constante es una de las causas principales de alergias respiratorias, congestión y estornudos matutinos.

La medida más efectiva recomendada por especialistas consiste en lavar las sábanas y fundas una vez por semana utilizando agua caliente a una temperatura mínima de 60 °C, siempre que el tejido lo permita. Esta temperatura elimina los ácaros vivos y permite desprender sus partículas y residuos acumulados. Para telas delicadas que no toleren tanto calor, lavarlas a menor temperatura y asegurar un secado completo ayuda a retirar parte de los alérgenos.

Para potenciar la higiene del dormitorio, se aconseja utilizar fundas protectoras contra ácaros en colchones y almohadas, mantener la humedad ambiental por debajo del 50 % y pasar la aspiradora periódicamente. La combinación de estos hábitos permite reducir de manera considerable su concentración en el hogar.

¿Qué son los ácaros?

Además de vivir en colchones y sábanas, estos arácnidos de apenas 0,3 milímetros se multiplican aceleradamente en ambientes húmedos, donde una sola hembra puede poner hasta cien huevos en sus dos meses de vida. Como son inmunes a los sacudidos tradicionales y casi invisibles por su cuerpo translúcido, la luz solar directa resulta una herramienta clave para abatirlos: exponer almohadas y cobijas al sol durante dos horas destruye sus colonias de forma natural. Para textiles delicados o peluches que no toleran lavados a 60 °C, congelarlos durante 24 horas dentro de una bolsa sellada elimina estos organismos por choque térmico.