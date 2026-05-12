3 secretos para que tu sofá se vea más caro y aesthetic

En la actualidad, el auge del estilo aesthetic se debe principalmente a su capacidad para ofrecer una identidad visual cohesiva en la era de las redes sociales. Es por ello que cada vez más personas se inclinan por este y transforman cada rincón de su hogar siguiendo determinados lineamientos.

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Para muchos se trata de un estilo en tendencia que pronto será reemplazado por otras propuestas, aunque en algunos casos ha ocasionado un impacto positivo tan grande que parece que tiene planes de quedarse.

Estilo aesthetic

Con ayuda de aplicaciones como Gemini y ChatGPT, se pueden conocer ideas relacionadas con el estilo aesthetic y que no necesariamente abarcan al diseño o decoración de grandes espacios, sino que muchas veces se centran en determinados objetos o mobiliarios.

Esta tecnología afirma que, al basarse en la curaduría de elementos que evocan una "vibrante nostalgia" o una armonía específica, el estilo aesthetic permite que las personas comuniquen quiénes son sin necesidad de palabras. Por lo tanto, la IA explica que no se trata solo de moda, sino de crear una narrativa personal donde cada objeto, filtro y prenda de vestir encaja en un universo visualmente placentero que genera una sensación de orden y pertenencia en un mundo digital saturado.

¿Cómo conseguir un sofá aesthetic?

Gemini precisa que rodearse de una estética visualmente balanceada ofrece una gratificación instantánea y una forma de control sobre el entorno personal. En este marco, la Inteligencia Artificial puntualiza que lograr que un sofá parezca de revista no siempre requiere una inversión gigante; a veces es una cuestión de estructura, texturas y "styling".

Es por eso que comparte tres secretos para elevar el nivel de tu sala de inmediato y lograr que el sofá se vea más caro y aesthetic:

El secreto del "overstuffing" (relleno extra): Un sofá se ve barato cuando los cojines están planos o arrugados. El truco de los diseñadores es comprar rellenos que sean 5 cm más grandes que la funda (por ejemplo, si tu funda es de 50x50, usa un relleno de 55x55).



El toque final: Usa rellenos de plumas o fibras sintéticas de alta calidad que permitan hacer el "karate chop" (un ligero golpe en la parte superior central del cojín para crear una hendidura). Esto le da un aspecto orgánico y lujoso.

Capas de texturas contrastantes: La homogeneidad suele verse plana. Para un look aesthetic, mezcla al menos tres texturas diferentes en tus accesorios:



La regla de tres: Combina una tela lisa (lino o algodón), una con textura pesada (lana tipo bouclé o terciopelo) y un elemento con caída (una manta de punto grueso o "throw blanket").

Cómo colocar la manta: No la dobles perfectamente. Lánzala de forma "despreocupada" sobre una esquina o sobre un reposabrazos para añadir movimiento y profundidad visual.

La técnica de las patas y el despeje visual: A veces el sofá en sí es el problema, pero tiene solución:

