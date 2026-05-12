Si no tienes alacenas: 3 opciones para reemplazarlas por soluciones más aesthetic y modernas

Cuando pensamos en renovar la cocina, la mayoría de las personas piensa en las alacenas como el primer elemento para reemplazar. Sin embargo, existen dos problemas: están pasando de moda y no todos tienen un presupuesto tan alto para comprar un juego completo. Afortunadamente, hay 3 opciones que funcionan como soluciones más aesthetic y modernas.

¿Cuáles son las opciones para reemplazar las alacenas de tu cocina?

1. Estanterías abiertas de madera y metal

Son una alternativa moderna a las alacenas tradicionales porque hacen que la cocina se vea más amplia, iluminada y estilo Pinterest. Permiten almacenar platos, vasos, especias y utensilios de uso diario de forma práctica y decorativa.

Lo ideal es colocarlas sobre la barra, junto a la estufa o en paredes vacías para aprovechar el espacio vertical sin saturar visualmente la cocina.

2. Pantry cabinet o despensa vertical tipo clóset

Este mueble alto reemplaza varias alacenas al ofrecer gran capacidad de almacenamiento para ingredientes, electrodomésticos, vajilla y utensilios. Su diseño minimalista mantiene todo oculto y ordenado, dando una apariencia elegante y moderna.

Funciona mejor junto al refrigerador o en una pared completa para crear un efecto integrado y sofisticado.

3. Isla de cocina con almacenamiento oculto

Además de servir como área de preparación o comedor, incorpora cajones profundos y compartimentos internos para almacenar sartenes, ollas, cubiertos y más. Hace que la cocina luzca más contemporánea y de lujo mientras aprovecha el espacio central.

Se recomienda en cocinas medianas o grandes, especialmente entre la cocina y el comedor para mejorar funcionalidad y diseño.

¿Cuál es la combinación más moderna que está de moda?

Actualmente, muchos diseñadores están eliminando las alacenas superiores y las combinan con pantry vertical, estantes abiertos e islas con almacenamiento oculto para evitar que la cocina se vea saturada.

Esta tendencia logra que el espacio luzca más limpio, elegante y moderno, sin perder funcionalidad. Además, recomiendan hacer limpieza constante de electrodomésticos, trastes y accesorios para conservar una cocina organizada y visualmente armoniosa.