¿Inti durmió en la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar? Estas señales lo confirmarían

Todo parece indicar que Christian Nodal finalmente se reencontró con su hija, Inti, tras meses de disputa con su expareja, Cazzu. El reencuentro habría ocurrido en casa del artista en Texas, Estados Unidos, misma residencia que comparte con su actual esposa, Ángela Aguilar.

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¿Christian Nodal se reencontró con Inti? Las señales que lo confirmarían

Christian Nodal desató rumores de un reencuentro con su hija Inti, luego de compartir un video en redes sociales en el que se aprecia la habitación de la pequeña Inti en su residencia en Texas. En el audiovisual, El Forajido presume la decoración del cuarto, misma en la que predominan los tonos claros.

El cuarto de la pequeña Inti cuenta con su propio clóset, el cual está repleto de hermosas prendas, zapatitos y demás accesorios, listos para usar. La decoración también destaca por un mural pintado a mano del desierto y unas letras grandes que forman el nombre de “Inti”. En cuanto a la iluminación, hay lámparas colgantes en forma de nubes, así como tiras de luz LED alrededor de las paredes. La habitación también cuenta con una cama grande y una cuna.

El cuarto de Inti en la casa de Christian y Angela ❤️ un dia ese cuarto tendra la presencia de Ella .. pic.twitter.com/zZdakvdM4J — California Nodal Fan Account (@Anahi401) May 9, 2026

¿Inti durmió en la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Pese al video compartido por Nodal en su cuenta oficial de Instagram, todo parece indicar que la pequeña Inti no durmió en la casa del artista y la intérprete de “Tu sangre en mi cuerpo”. De acuerdo con el periodista Javer Ceriani, el reencuentro habría durado apenas dos horas. No obstante, mientras el conflicto legal entre El Forajido y Cazzu se resuelve, la pequeña Inti ya cuenta con su propia habitación en casa de su padre.

Ángela Aguilar postea foto en el cuarto de Inti y desata críticas

Horas después de que Christian Nodal presumiera el cuarto que decoró para su hija, Inti, Ángela Aguilar compartió una postal de su mascota sobre la cama de la pequeña, lo que desató toda una ola de críticas pues hay quienes aseguran que se trató de una completa falta de respeto por parte de la artista. De momento, ni Christian ni Angela se han pronunciado al respecto de la polémica.