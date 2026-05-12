Victoria Ruffo habla sobre las acusaciones contra Vadhir Derbez por abuso

Vadhir Derbez se encuentra bajo la mirada de todos, en especial al darse a conocer acusaciones sobre un supuesto abuso a una joven, generando todo tipo de opiniones del público y de otras celebridades.

¡Así reaccionó Diego Boneta a la demanda que enfrenta Vadhir Derbez por presunto abuso!

Ante todo el revuelo que se ha hecho sobre el tema, Victoria Ruffo, quien es la mamá de José Eduardo Derbez, no se quedó callada, dio su opinión sobre la situación que está viviendo el hijo del comediante Eugenio Derbez; esto fue lo que comentó.

¿Qué pasó con Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo fue abordada por medios de comunicación, quienes no esperaron mucho tiempo para poder cuestionarla sobre la situación que está experimentando Vadhir Derbez con las recientes acusaciones en su contra.

La actriz lo primero que pidió fue que no le preguntaran sobre eso, ya que no es un tema que le pertenezca, dejando clara su postura sobre la situación que vive el joven actor.

“Yo les voy a pedir un favor, ese no es mi tema. Se los agradezco mucho, pero no es mi tema y no lo voy a tomar”, dijo la primera actriz.

Por otro lado, aunque Victoria Ruffo no dio opiniones sobre el tema, explicó que posiblemente su hijo José Eduardo lo esté apoyando, ya que entre ellos se ayudan y se cuidan en situaciones difíciles. Por último, explicó que la situación “no está fácil” para el hermano de su hijo.

¿Qué hizo Vadhir Derbez?

En mayo del 2026, Vadhir Derbez se enfrenta a acusaciones realizadas por una modelo de 19 años, donde señala que fue víctima de abuso sexual, quien hizo la demanda en abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

El joven actor detalló que se trata de una denuncia falsa, después de que fuera víctima de un intento de extorsión en donde se le exige una gran suma de dinero a cambio de no hacer el proceso legal. Hasta el momento, la víctima y su equipo legal no han hablado públicamente.

Ante toda la polémica que se ha generado, en redes resurge que en el 2009, el hijo de Eugenio Derbez había sido ya acusado de abuso sexual por una joven de 15 años en el interior de una academia militar donde estudiaba.