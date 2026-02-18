Así puedes identificar si tuviste sarampión en la niñez

Ante los últimos brotes de sarampión que se han dado en el país, la población se mantiene en alerta, cuidando de su salud para no ser contagiadas con la enfermedad. Por lo que debemos tener cuidado y seguir las indicaciones de las autoridades de salud.

Los expertos de la salud detallan que si ya te dio en la niñez, la probabilidad de un nuevo contagio es menor. Es así que te vamos a explicar cuáles son las señales que te ayudarán a identificar si obtuviste el padecimiento durante la infancia.

¿Cómo saber si ya me dio sarampión en la niñez?

Es posible que durante tu niñez hayas tenido sarampión, pero no lo recuerdes; por suerte, es posible considerar algunas señales que te ayudarán a identificar si obtuviste la enfermedad. La forma más certera de saberlo es haciéndonos un análisis de sangre, donde una prueba de laboratorio te ayudará a encontrar los anticuerpos que desarrollan tu sistema inmune.

Dicho examen nos ayudará a identificar si fue por una enfermedad de la niñez o si fue por la aplicación de la vacuna. Otra gran opción que puedes hacer es verificando tu certificado de vacunación, donde debes encontrar la aplicación de la vacuna.

Si por alguna razón observamos que no cuentas con la vacuna o que posiblemente no te has contagiado, no caigas en pánico, puesto que actualmente hay muchos centros de salud donde aplican el refuerzo, con la principal finalidad de prevenir el contagio y cuidar de nuestro bienestar.

¿Qué hacer en caso de sarampión?

Cuando pensamos en sarampión, solemos imaginar que es un padecimiento exclusivo de la infancia; sin embargo, es posible contagiarse a cualquier edad. Las primeras señales que debemos considerar sobre un contagio son las siguientes, según el IMSS:

Presencia de fiebre por varios días.

Tos y nariz con sensación “moqueante”.

Conjuntivitis.

Sarpullido.

Ante los primeros síntomas, no caigas en pánico; lo mejor será solicitar apoyo médico, además de aislarse de los demás, puesto que es un padecimiento muy contagioso. Toma nota de todas las recomendaciones del personal médico para obtener una pronta recuperación.