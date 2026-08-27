El pozole es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana y suele ocupar un lugar especial en las mesas durante las fiestas patrias. Sin embargo, detrás de su nombre y de su historia existe un pasado que puede resultar sorprendente. La palabra pozole proviene del náhuatl y está relacionada con la apariencia que adquiere el maíz durante su preparación.

¿Qué significa la palabra pozole?

El término pozole procede del náhuatl pozolli, que se traduce como “espumoso” o se relaciona con algo “hervido”. El nombre está vinculado con el proceso de cocción del maíz cacahuazintle, cuyos granos se abren durante la preparación y pueden producir una apariencia espumosa en el caldo.

Por eso, el significado de la palabra por sí mismo no tiene nada de aterrador. Lo que ha generado historias sorprendentes alrededor del platillo es su origen prehispánico y los rituales con los que estuvo relacionado.

Qué significa la palabra pozole: al saber no querrás comerlo el 15 de septiembre|Canva

El pozole tenía un significativo ritual. Antes de convertirse en el platillo que actualmente conocemos, preparaciones de maíz relacionadas con el pozole formaban parte de determinadas prácticas ceremoniales de los pueblos mesoamericanos. De acuerdo con un artículo del Gobierno de México, algunas crónicas coloniales describieron rituales mexicas en los que se utilizaba carne humana en una preparación ceremonial. Estas prácticas estaban vinculadas con sacrificios y con determinados cultos religiosos, por lo que no deben confundirse con la forma en que se prepara y consume el pozole en la actualidad.

¿Por qué el pozole se relaciona con carne humana?

La versión más conocida de esta historia aparece en relatos coloniales que describieron ceremonias mexicas. Según estas fuentes, durante determinados rituales se utilizaban partes del cuerpo de personas sacrificadas para preparar un guiso de maíz. Esta práctica tenía un significado religioso y ceremonial, y no representaba el consumo cotidiano de la población. De acuerdo con Arqueología Mexicana, con el paso del tiempo, las costumbres cambiaron y la preparación evolucionó hasta convertirse en el platillo tradicional que conocemos actualmente.

