Ni gimnasio ni caminatas... este es el ejercicio que frena tu pérdida de masa muscular

Aunque la recomendación de hacer ejercicio es aplicable en todas las edades, llega una etapa de la vida donde la situación biológica te obliga a especializarte en las maneras en las que te ejercitas. Después de los 60 años el cuerpo vive un proceso llamado sarcopenia (pérdida de masa muscular), ralentización del metabolismo y disminución de la densidad ósea. Por eso, estos son los ejercicios que debes hacer para fortalecer tu cuerpo de manera efectiva.

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¿Cuál es el mejor ejercicio para evitar la pérdida de masa muscular?

Estos ejercicios son recomendación directa del entrenador Álvaro Puche, donde solamente se te pide entre 3 y 4 minutos al día. Así, poco a poco, lograrás fortalecer tu cuerpo si es que ya pasas los 60 años.

Flexiones en el mesón de la cocina - Este ejercicio se logra colocando tus manos en un ancho superior de tus hombros. Te pones de pie con las manos sobre una superficie firme, elevada y antideslizante… tal como el mesón de cocina. Basta con unas 6 repeticiones.

Este ejercicio se logra colocando tus manos en un ancho superior de tus hombros. Te pones de pie con las manos sobre una superficie firme, elevada y antideslizante… tal como el mesón de cocina. Basta con unas 6 repeticiones. Sentadillas en silla a máxima velocidad - Aquí debes levantarte a máxima velocidad al rozar la silla con los glúteos. No apoyes las manos y mantén la alineación de las rodillas. Aquí haz 10 repeticiones.

Aquí debes levantarte a máxima velocidad al rozar la silla con los glúteos. No apoyes las manos y mantén la alineación de las rodillas. Aquí haz 10 repeticiones. Elevación de talones - En esta tercera opción puedes dividir en dos sesiones tu semana, una de pie y otra sentado. Requerirás de 12 repeticiones por sesión.

En esta tercera opción puedes dividir en dos sesiones tu semana, una de pie y otra sentado. Requerirás de 12 repeticiones por sesión. Remo unilateral con banda elástica - Pon una banda elástica en un punto fijo y firme, para posicionarte con una pequeña flexión de rodillas, la pelvis en posición neutra y con una leve retroversión… para realizar la tracción.

¿Por qué el ejercicio debe ser especializado a cierta edad?

Tal como se planteó al inicio, cuando el cuerpo pasa los 60 años, comienza con un deterioro natural. Por ello se indica, que si bien caminar te permite controlar el peso, fortalecer tu corazón y reducir el estrés… requiere de trabajos más específicos. Por eso estas propuestas están enfocadas en ejercicio específico para fortalecer tus músculos y evitar que con la vejez pierdas poder físico que te haga sentirte muy débil en dichas circunstancias.