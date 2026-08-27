Marci Robin, experta en belleza: “Un corte estratégico puede crear la ilusión de tener el cabello más denso”
Estas opciones hacen que las formas, las capas y el largo adecuado pueden aportar movimiento y hacer que la melena se vea más abundante.
Con el paso de los años, el cabello puede perder densidad y lucir más delgado, por lo que encontrar un corte que ayude a mejorar su apariencia se convierte en una de las principales preocupaciones de belleza. Sin embargo, de acuerdo con Marci Robin, experta en belleza, un buen corte puede transformar por completo la apariencia del cabello.
Es decir, las formas, las capas y el largo adecuado pueden aportar movimiento y hacer que la melena se vea más abundante. Elegir correctamente estos elementos puede ayudar a crear una mayor sensación de densidad sin necesidad de recurrir a productos especiales.
¿Cuáles son los cortes de pelo que dan densidad al cabello?
De acuerdo con un artículo de Allure, la experta explica que existen opciones de cortes de pelo que pueden hacer que el cabello se vea más abundante y con mayor volumen. Entre las recomendaciones que no fallan están:
- Corte bob: Lo ideal es pedirle al estilista menos capas para conservar una mayor sensación de densidad y conseguir que el cabello se vea más grueso.
- Pixie texturizado: Aunque es un corte corto, la textura ayuda a crear una apariencia de mayor volumen. Además, conforme pasan los primeros días y el cabello comienza a crecer, puede adquirir una apariencia más abundante.
- Corte de pelo Bixie: Este estilo ofrece lo mejor de los mundos del bob y el pixie, por lo que es una alternativa para quienes buscan un corte corto, moderno y con movimiento.
- Flequillo largo y ladeado: Este tipo de flequillo puede conseguir una mayor sensación de volumen al instante, además de enmarcar el rostro.
- Corte de pelo desgreñado o de lobo: Sus capas permiten difuminar el cabello de forma más suave y aportar movimiento, creando una apariencia desenfadada.
¿Cuáles son los cortes de pelo que rejuvenecen el rostro?
- Clavicut: Es una media melena que descansa a la altura de las clavículas. De acuerdo con Glamour, alarga visualmente el cuello y enmarca el rostro, creando un efecto que puede favorecer especialmente la zona de los pómulos.
- Bob italiano o Minibob: Son versiones del clásico bob que llegan por encima de los hombros o a la altura de la mandíbula. Aportan densidad visual y movimiento sin endurecer las facciones, por lo que pueden ser una buena alternativa para rejuvenecer el rostro.
- Corte mariposa (Butterfly cut): Presenta capas largas y fluidas que enmarcan y suavizan el rostro mientras aportan volumen. Es una opción ideal para quienes quieren conseguir mayor movimiento sin renunciar al largo de la melena.
- Pixie texturizado o Bixie: Son estilos cortos y despuntados que despejan la nuca y aportan un aire moderno, fresco y desenfadado. Además, según Vogue, la textura puede ayudar a aumentar visualmente la sensación de volumen.
- Flequillo de cortina: Se puede integrar tanto en melenas cortas como largas. Ayuda a enmarcar el rostro, disimular las líneas de expresión de la frente y aportar frescura al look.