Manualidades de Kpop Demon Hunters: 6 ideas para hacer mini álbumes de recuerdos inspirados en HUNTRIX

Aunque actualmente ya todo está digitalizado, no hay nada como tener los buenos recuerdos en físico para poder revivirlos en cualquier momento y atesorarlos entre las pertenencias más preciadas. Y para no gastar dinero en uno comprado, es mucho mejor hacerlos en casa y tomar como inspiración a personajes icónicos, como las manualidades de KPop Demon Hunters que quedan preciosas y son una excelente actividad para pasar el rato.

¿Cómo hacer álbumes de fotos de KPop Demon Hunters? 6 diseños bonitos y muy originales

Mini álbum de Rumi . Si tu HUNTRIX preferida es Rumi, arma un álbum de fotos tamaño bolsillo i nspirado en este icónico personaje. Empieza con la portada, que queda hermosa en color morado y que en el frente puede llevar una postal como decoración. Con cartulinas rosas y amarillas, arma separadores y en cada página pon algunas estrellitas brillantes para que quede lindo.



. Si nspirado en este icónico personaje. Empieza con la portada, que queda hermosa en color morado y que en el frente puede llevar una postal como decoración. Con cartulinas rosas y amarillas, arma separadores y en cada página pon algunas estrellitas brillantes para que quede lindo. Álbum de Mira de las KPop Demon Hunters. Aunque el morado es la tonalidad representativa de las "Guerreras KPop" las manualidades de Mira que tienen tonalidades verdosas y que se pueden retomar para hacer un álbum con hojas de colores; agrega algunas carpetas interiores para que guardes boletos de conciertos y otros recuerdos.



6 diseños de álbumes para fotos con KPop Demon Hunters hechos a mano|Imagen hecha con IA

Álbum completo de las "Guerreras KPOP" . Si de plano no te puedes decidir por solo una de las protagonistas, será mejor que las pongas a todas en estos ingeniosos diseños de álbumes de fotos de KPop Demon Hunters hechos en casa . Consigue un álbum viejo para transformarlo con hojas de colores e ilustraciones. Por dentro agrega también sobres y compartimentos para recuerdos especiales.



. Si de plano no te puedes decidir por solo una de las protagonistas, será mejor que las pongas a todas en estos ingeniosos diseños de . Consigue un álbum viejo para transformarlo con hojas de colores e ilustraciones. Por dentro agrega también sobres y compartimentos para recuerdos especiales. Estilo photocard de KPop Demon Hunters. Todos los fanáticos del KPop saben sobre la importancia de las photocards, así que qué mejor que crear bonitas manualidades que retomen esta técnica. Y si lo que quieres es hacer un álbum bonito de las HUNTRIX que hasta puedas poner como decoración, consigue una carpeta de color negro y adorna con pequeñas imágenes. También deja espacio para tus propias memorias.



6 diseños de álbumes para fotos con KPop Demon Hunters hechos a mano|Pinterest

Álbum de fotos inspirado en Zoey de HUNTRIX . Para las que son fanáticas de Zoey gracias a su enérgica personalidad e innegable estilo, está la opción de hacer un álbum de fotos con tamaño mediano hecho con una libreta reciclada . Solo hay que forrar ambos lados con hojas rosas y hacer un tipo collage en la portada. En la primeras hojas ponle algunos photocards de KPop Demon Hunter



. Para las que son fanáticas de Zoey gracias a su enérgica personalidad e innegable estilo, está la opción de . Solo hay que forrar ambos lados con hojas rosas y hacer un tipo collage en la portada. En la primeras hojas ponle algunos Mini acordeón para guardar las fotos. En caso de que las manualidades no se te den bien y prefieras las ideas que salgan de lo tradicional, prueba haciendo un pequeño acordeón con cartulina negra. Solo debes recortar dos tiras e ir doblando para que se puedan abrir y cerrar. En cada cara del álbum, podrás poner fotos, boletos o hasta pétalos de flores que no quieras tirar.

