Este es el significado de que tu novio tenga fotos de su ex

Los celos son uno de los primeros problemas en la pareja por lo que es importante tomar cartas en el asunto. Si has visto que tu novio aún conserva fotos de su ex puede generar inseguridad, pero la psicología sugiere que no siempre tiene un significado negativo. Dependiendo del contexto, estas fotos pueden representar desde simple descuido hasta un vínculo emocional no resuelto.

¿Qué significa que tu novio tenga fotos de su ex?

Nostalgia y pasado personal

Para muchas personas, las fotos no son sobre la "persona ex", sino sobre su propia historia. Guardar recuerdos puede ser una forma de honrar experiencias y etapas que los formaron.

Recuerdos positivos: Conservar fotos de viajes o eventos importantes donde aparece la ex no significa querer volver, sino valorar el momento vivido.

Aceptación del pasado: En personas con madurez emocional, reconocer que el pasado existió y no intentar "borrarlo" es algo natural.

Descuido o falta de importancia

Puede que las fotos hayan quedado guardadas por simple inercia. Hay personas que no revisan sus carpetas de fotos antiguas o no ven necesario borrarlas si no sienten nada por esa persona.

Irrelevancia: Para él, esas imágenes pueden ser "archivos muertos" que no afectan su presente contigo.

No hagas escándalo inmediatamente.

Señales de alerta (RedFlags)

Si bien puede ser algo sin importancia puede que también sea un problema para la relación. Debes tener en cuenta si:

Falta de cierre: Si las fotos son recientes o si las mira con frecuencia, puede indicar que aún está procesando el duelo de la ruptura.

Comparación constante: Si menciona a su ex o compara situaciones actuales con lo que ve en esas fotos, es una señal clara de que sigue emocionalmente presente.

Contenido íntimo: Conservar fotos de carácter sexual de una pareja anterior es una falta de respeto hacia ti y hacia la privacidad de la otra persona.

Ante estas ocasiones lo que debes hacer es:

