Qué significa que una persona compruebe muchas veces si cerró el carro, según la psicología

Comprobar muchas veces si se cerró el carro puede significar que la persona busca reducir la incertidumbre o sentirse más segura respecto a la protección de sus pertenencias. Según la psicología, esta conducta es habitual en determinadas situaciones y no implica, por sí sola, la existencia de un problema de salud mental.

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Sin embargo, cuando la necesidad de revisar se vuelve repetitiva, difícil de controlar y genera malestar, puede estar asociada a procesos de ansiedad o a comportamientos compulsivos. Olvidar si se activó el seguro del vehículo es una experiencia común, especialmente cuando se realizan acciones automáticas mientras la atención está puesta en otros asuntos.

Por ello, los especialistas recomiendan distinguir entre una comprobación ocasional, que forma parte de la vida cotidiana, y una revisión constante que interfiere con el bienestar o las actividades diarias. Esto es lo que dice la psicología.

¿Por qué una persona revisa varias veces si cerró el carro según la psicología?

La psicología explica que las conductas de comprobación suelen aparecer como una estrategia para disminuir la preocupación ante la posibilidad de que ocurra un hecho negativo, como un robo o un descuido. En muchas ocasiones, esta revisión proporciona un alivio momentáneo, aunque la duda puede reaparecer poco tiempo después.

Entre las razones más frecuentes se encuentran:



Preocupación por la seguridad: la persona busca asegurarse de que el vehículo quedó correctamente cerrado para evitar pérdidas o robos.

la persona busca asegurarse de que el vehículo quedó correctamente cerrado para evitar pérdidas o robos. Acciones realizadas en "piloto automático": cuando una tarea se hace de forma rutinaria, es más fácil olvidar si realmente se completó, lo que genera dudas posteriores.

cuando una tarea se hace de forma rutinaria, es más fácil olvidar si realmente se completó, lo que genera dudas posteriores. Ansiedad ante la incertidumbre: algunas personas experimentan mayor dificultad para tolerar la posibilidad de haberse equivocado.

algunas personas experimentan mayor dificultad para tolerar la posibilidad de haberse equivocado. Necesidad de control: verificar nuevamente puede brindar una sensación temporal de tranquilidad frente a situaciones percibidas como riesgosas.

El psicólogo Paul Salkovskis, profesor emérito de Psicología Clínica y uno de los principales investigadores del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), ha explicado que las conductas de comprobación suelen mantenerse porque reducen la ansiedad de manera inmediata. Pero ese alivio suele ser pasajero y favorece que el comportamiento se repita.

¿Cuándo revisar varias veces el automóvil puede ser una señal de alerta?

Los especialistas coinciden en que comprobar 1 o 2 veces si el carro quedó cerrado es una conducta completamente normal. La preocupación surge cuando la revisión se convierte en una necesidad difícil de controlar y comienza a afectar la rutina diaria.

Algunas señales que los psicólogos consideran importantes son:



Repetición constante: la persona revisa el vehículo numerosas veces, incluso después de haber confirmado que está cerrado.

la persona revisa el vehículo numerosas veces, incluso después de haber confirmado que está cerrado. Malestar intenso si no puede comprobarlo: experimenta ansiedad o angustia significativa cuando intenta resistirse a revisar.

experimenta ansiedad o angustia significativa cuando intenta resistirse a revisar. Interferencia en la vida cotidiana: la conducta provoca retrasos, dificulta las actividades diarias o afecta el desempeño laboral, académico o social.

la conducta provoca retrasos, dificulta las actividades diarias o afecta el desempeño laboral, académico o social. Persistencia de la duda: aun después de comprobar el cierre, la incertidumbre regresa casi de inmediato.

El psiquiatra y especialista en TOC Jeffrey M. Schwartz ha señalado que las conductas compulsivas de comprobación suelen estar impulsadas por la necesidad de reducir pensamientos intrusivos relacionados con posibles errores o consecuencias negativas. Pero aclara que solo una evaluación realizada por un profesional de la salud mental puede determinar si estos comportamientos forman parte de un trastorno.