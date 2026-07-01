Cómo hacer el flequillo coreano que disminuye las líneas de expresión después de los 40

El flequillo coreano se realiza con una textura ligera, un acabado desfilado y una longitud que cae suavemente sobre la frente, sin formar una línea recta y pesada. Su diseño permite enmarcar el rostro de forma delicada y generar un efecto óptico que suaviza las líneas de expresión, especialmente en la frente, por lo que se ha convertido en una opción muy buscada por mujeres mayores de 40 años.

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Lejos de los flequillos densos que dominaron otras épocas, esta tendencia nacida en Corea del Sur apuesta por la naturalidad. Su principal característica es que deja entrever ligeramente la frente gracias a mechones finos y livianos, aportando movimiento al cabello y una apariencia fresca sin ocultar completamente las facciones.

¿Cómo hacer el flequillo coreano paso a paso?

Aunque parece un peinado sencillo, los estilistas explican que el éxito del flequillo coreano depende de un buen corte de pelo y de una técnica de peinado que mantenga su caída natural. Estos son los pasos que suelen recomendar los profesionales:



Crear un triángulo de cabello en la parte frontal: el flequillo se toma desde una sección pequeña de la coronilla para evitar un exceso de volumen. Desfilar las puntas: en lugar de un corte completamente recto, se trabaja con capas suaves para conseguir un acabado ligero. Mantener una longitud a la altura de las cejas: lo ideal es que el flequillo roce ligeramente las cejas o quede apenas por encima de ellas. Peinar con un cepillo redondo pequeño: al secarlo, se dirige suavemente hacia delante para crear una caída natural sin demasiado volumen. Finalizar con una crema o sérum ligero: esto ayuda a controlar el frizz y mantener los mechones definidos sin endurecerlos.

El estilista británico Sam McKnight ha señalado que los flequillos ligeros aportan movimiento y ayudan a suavizar la expresión del rostro, ya que evitan las líneas demasiado marcadas que pueden endurecer las facciones.

¿Por qué el flequillo coreano favorece especialmente después de los 40 años?

El efecto rejuvenecedor del flequillo coreano no se debe a que elimine las líneas de expresión, sino a que crea un marco alrededor del rostro que desvía la atención hacia la mirada y aporta mayor equilibrio a las proporciones faciales. Según los expertos en peluquería, sus principales ventajas son:



Suaviza visualmente las líneas de expresión: los mechones ligeros sobre la frente ayudan a disimularlas ópticamente sin ocultarlas por completo.

los mechones ligeros sobre la frente ayudan a disimularlas ópticamente sin ocultarlas por completo. Enmarca el rostro: acentúa los ojos y los pómulos, creando un efecto armonioso.

acentúa los ojos y los pómulos, creando un efecto armonioso. Aporta movimiento: su textura ligera evita que el cabello luzca rígido o pesado.

su textura ligera evita que el cabello luzca rígido o pesado. Se adapta a distintos cortes: funciona muy bien con melenas largas, medias melenas, bobs e incluso cortes en capas.

funciona muy bien con melenas largas, medias melenas, bobs e incluso cortes en capas. Es fácil de mantener: solo requiere un secado rápido y pequeños retoques entre visitas al salón.

El reconocido estilista Tom Smith, experto en tendencias capilares, ha destacado que los flequillos suaves y abiertos seguirán siendo protagonistas porque aportan frescura y pueden adaptarse a una gran variedad de formas de rostro. Por su parte, la estilista Jen Atkin recomienda evitar los flequillos excesivamente densos cuando el objetivo es conseguir un acabado natural, ya que las versiones ligeras permiten mayor movimiento y resultan más fáciles de peinar en el día a día.

Antes de elegir este estilo, los profesionales aconsejan consultar con un peluquero para adaptar el largo, la densidad y la forma del flequillo a las características de cada rostro y a la textura del cabello. De esta manera, el resultado será más favorecedor y fácil de mantener.