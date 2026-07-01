Ideas DIY: Cómo armar un comedero de aves para el jardín con tazas de té antiguas

A diario nos encontramos con tutoriales que circulan en redes sociales y diversas plataformas y que tienen el fin de enseñarnos a reparar algo, crear objetos o darle un nuevo uso a lo que estamos por arrojar a la basura.

Estas propuestas son conocidas como ideas DIY, sigla en inglés que significa “Hazlo tú mismo”. A través de ellas, cada vez más personas crean con sus manos objetos decorativos y con otras funcionalidades a partir, por lo general, de materiales en desuso y que pueden reciclarse.

¿Por qué reciclar?

Es en este marco que es importante destacar que reciclar es fundamental porque transforma los residuos en nuevos recursos, evitando el agotamiento de los recursos naturales y reduciendo drásticamente la contaminación ambiental.

Sobre este tema hay una gran cantidad de bibliografía y en todas coinciden en que reciclar es una acción directa y accesible para frenar el cambio climático, proteger la biodiversidad y construir un modelo de vida sostenible que asegure el bienestar de las próximas generaciones.

¿Cómo armar un comedero de aves?

Más allá de los beneficios que ofrece el reciclado, cuando se lo emplea en proyectos de creación adquiere un valor muy importante. Es por eso que las ideas DIY adquieren cada vez más protagonismo y, en esta oportunidad, nos invitan a sumarnos a un proyecto muy interesante.

Se trata de la creación de un comedero de aves para el jardín y utilizando tazas de té recicladas. El proyecto es creativo y sencillo si se siguen los siguientes pasos:

Materiales

Una taza de té con su respectivo plato.

Pegamento de alta resistencia para exteriores (tipo silicona neutra, resina epoxi de dos componentes o adhesivo de montaje impermeable).

Una varilla de metal, un tutor de jardín de hierro o un palo de madera resistente (de un metro de largo aproximadamente).

Un tapón de tubería de cobre o una tuerca grande (que quepa en la base exterior del plato).

Paso a paso