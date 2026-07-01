Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar coincidieron en el México vs. Ecuador del Mundial 2026 y las redes no superan el momento

El partido entre México y Ecuador de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos dejó una agradable victoria y uno de los momentos más impactantes fuera de la cancha. Resulta que Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar coincidieron el día de ayer en el Estadio Ciudad de México. Esta noticia de inmediato despertó la curiosidad de miles de usuarios que comenzaron a preguntarse si los artistas llegaron a reencontrarse después de la ruptura mediática entre la cantante y el intérprete de regional mexicano.

También te puede interesar: Terremoto en Venezuela: estos son los famosos que han muerto tras la devastadora tragedia

¿Belinda y Christian Nodal se encontraron en el estadio?

Aunque todo México quiere confirmar que ese reencuentro se dio, no se sabe. Hasta el momento, no existe evidencia de que ambos hayan tenido un encuentro cara a cara en el estadio. Las pruebas de que estuvieron en el mismo lugar para el partido se tienen gracias a las publicaciones compartidas por Belinda y por la cantante María José, y ambas prueban que estuvieron en palcos distintos.

¿Con quiénes fueron Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar a ver el partido México vs. Ecuador?

Gracias a las historias que mencionamos, se puede comprobar que Belinda acudió acompañada de amigos y familiares, mientras que en otro palco estuvo Christian Nodal junto a Ángela Aguilar, Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez y otras figuras como Alejandro Speitzer, José María Yazpik, Adrián Uribe y Leonardo de Lozanne.

Belinda tuvo un papel especial en el México vs. Ecuador

A diferencia de su expareja Christian Nodal y la familia Aguilar, Belinda fue más que una invitada a ver el partido. La cantante fue por parte de la FIFA para entregar el reconocimiento al Jugador Más Valioso (MVP) del partido, que recibió Julián Quiñones tras convertirse en una de las figuras del triunfo mexicano.

|Instagram Belinda @belipop

Al finalizar la ceremonia, Belinda compartió su emoción por formar parte del evento y aseguró que confía plenamente en que la Selección Mexicana seguirá avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.