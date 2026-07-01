Cómo maquillar los labios delgados o asimétricos con efecto ‘airbrush’ para que luzcan más llenos pero discretos: paso a paso

Los labios delgados o asimétricos pueden equilibrarse visualmente con maquillaje sin necesidad de recurrir a procedimientos estéticos. Una de las técnicas más favorecedoras del momento es el efecto “airbrush” , un acabado difuminado que aporta volumen óptico, suaviza las líneas y hace que la boca luzca más llena, natural y elegante. A continuación, te explicamos el paso a paso para conseguirlo fácilmente en casa y lograr unos labios con mayor dimensión sin que el maquillaje se vea exagerado.

El paso a paso para maquillar labios delgados o asimétricos con efecto "airbrush"

Los labios delgados o con pequeñas diferencias de tamaño entre un lado y otro pueden hacer que el maquillaje labial luzca menos uniforme. Sin embargo, con algunas técnicas de difuminado es posible crear una apariencia más equilibrada, definida y con mayor volumen visual sin perder naturalidad. Además, el efecto airbrush ayuda a suavizar los bordes para que el resultado se vea más discreto y favorecedor. Según Maybelline, una de las claves para corregir labios asimétricos consiste en trabajar estratégicamente el contorno para equilibrar ambas partes y mejorar la armonía del rostro . Para lograrlo, sigue estos consejos:

El primer paso consiste en hidratar los labios con un bálsamo ligero. Este producto ayuda a suavizar la superficie, evita que el color se cuartee y permite que el maquillaje se difumine de manera uniforme.

Prepara e hidrata los labios antes del maquillaje.|(ESPECIAL/CANVA)

Después, aplica una pequeña cantidad de corrector alrededor del contorno de la boca. Este truco neutraliza el color natural de los bordes y crea un lienzo limpio para redefinir la forma de los labios con mayor precisión.

Este truco neutraliza el color natural de los bordes y crea un lienzo limpio para redefinir la forma de los labios con mayor precisión. Ahora utiliza un delineador en un tono similar al color natural de tus labios. Si buscas más volumen, perfila ligeramente por fuera de la línea natural, pero solo uno o dos milímetros. En caso de que exista asimetría, corrige únicamente la zona que necesite equilibrio para evitar que el resultado luzca artificial.

Si buscas más volumen, perfila ligeramente por fuera de la línea natural, pero solo uno o dos milímetros. En caso de que exista asimetría, corrige únicamente la zona que necesite equilibrio para evitar que el resultado luzca artificial. El siguiente paso es aplicar un labial mate o semimate en el centro de los labios. En lugar de cubrir toda la superficie de inmediato, concentra la mayor cantidad de color en la parte central para crear profundidad y un efecto visual de mayor volumen.

En lugar de cubrir toda la superficie de inmediato, concentra la mayor cantidad de color en la parte central para crear profundidad y un efecto visual de mayor volumen. Cuando el color esté colocado, difumina suavemente los bordes con una brocha pequeña o con la yema de los dedos. Este es el secreto del acabado airbrush: las líneas marcadas desaparecen y se crea una transición suave que hace que los labios luzcan más llenos de manera natural.

Este es el secreto del acabado airbrush: las líneas marcadas desaparecen y se crea una transición suave que hace que los labios luzcan más llenos de manera natural. Después, añade un toque de un tono ligeramente más claro en el centro del labio superior e inferior. Este contraste refleja mejor la luz y aporta dimensión sin necesidad de utilizar productos brillantes.

Este contraste refleja mejor la luz y aporta dimensión sin necesidad de utilizar productos brillantes. Finalmente, sella el maquillaje con una ligera capa de polvo translúcido aplicada alrededor del contorno. Este paso ayuda a mantener la definición durante más tiempo y evita que el color se desplace a lo largo del día.

Además, un truco que se ha vuelto viral en TikTok consiste en difuminar el delineador antes de aplicar el labial. La creadora de contenido Jennifer Zurita recomienda realizar trazos muy suaves y difuminar inmediatamente los bordes antes de colocar el color. Esta técnica evita que el contorno se vea rígido y potencia el efecto de labios más voluminosos y naturales.

Errores que debes evitar si tienes labios delgados o asimétricos

Uno de los errores más comunes es perfilar demasiado por fuera de la línea natural de los labios. Aunque puede parecer una forma rápida de ganar volumen, el exceso suele hacer que el maquillaje se vea artificial y poco favorecedor.

Según Glamour, también conviene evitar los colores extremadamente oscuros y los contornos muy marcados. Estos acabados pueden endurecer las facciones y resaltar las diferencias de forma entre ambos lados de la boca.

Por último, no olvides difuminar correctamente los productos. El efecto airbrush se basa precisamente en eliminar las líneas evidentes para conseguir una apariencia suave, moderna y natural. Con estos sencillos pasos podrás lograr unos labios visualmente más llenos, equilibrados y elegantes sin perder discreción en tu maquillaje diario.