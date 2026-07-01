5 ideas para convertir tus sábanas viejas en creativos dulceros para fiestas infantiles

Si tienes un par de sábanas viejas en casa no las tires, puedes reciclarlas y hacer varias manualidades con ellas, desde fundas para almohada, manteles para mesa, parches para ropa y mucho más; sin embargo, en esta ocasión traemos para ti una idea de reciclaje creativo para hacer dulceros de fiestas infantiles.

Sigue leyendo, ponte creativo y encuentra el diseño de dulcero que más te guste, hay distintos modelos, solo debes poner manos a la obra y sacar algunos materiales que seguramente también tienes en casa.

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Diseños de dulceros hechos con sábanas recicladas

1. Aesthetic: Si tienes en puerta una fiesta infantil, pero quieres lucir elegante con cada detalle, te sugerimos este tipo de dulceros, son perfectos si tienes sábanas viejas beige o blancas. Debes cortar los moldes en círculos y unas orejas para darles forma de oso, el último paso es pintarles una carita con marcadores indelebles.

2. Pintados: Para las fiestas infantiles con temáticas, esta opción es perfecta, debes de hacer bolsitas estilo morral con las sábanas que ya no ocupes y ponerles una jareta para cerrarlas. Busca un diseño del personaje que quieres, calca en la tela y pon manos a la obra para pintar.

3. Con personajes de fieltro: Corta rectángulos de aproximadamente 20 x 30 cm. para las bolsas, cose con maquina o a mano para formar las bolsas y agrega una asa de la misma tela de sábanas. Crea personajes o animales de fieltros y pégalos con silicón para darles tu propio toque.

4. Para colorear: Esta es una de las opciones favoritas de muchos, ya que se trata de un dulcero que podría parecer muy común, pero tiene doble función debido a que solo tiene una imagen en contorno para colorear. Puedes poner dentro de la bolsita algunos plumones para que los invitados se diviertan pintando.

5. Estilo tote bag: Si lo tuyo es el minimalismo, te recomendamos ampliamente este tipo de dulcero que es perfecto para utilizar a diario. Debes de hacer varias bolsitas con asa y pintarles hojas o plantas, puedes encontrar varios diseños en Pinterest para tomar inspiración.