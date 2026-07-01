Las MEJORES fotos de Lancer antes de MasterChef 24/7: ¡así lucía!

Lancer se consolidó como uno de los participantes de MasterChef 24/7 más controvertidos , pero también más populares entre la fanaticada que no se pierde las transmisiones ni las Galas a través de Azteca UNO... ¿pero cómo lucía el cocinero antes de entrar a la cocina más famosa de México?

EN FOTOS: así lucía Lancer antes de entrar a MasterChef 24/7

Lancer es, en la actualidad, uno de los nombres más sonados en los foros de debate sobre MasterChef 24/7 debido a las tensiones que ha protagonizado con los "Maestros de Fuego", a su romance con Michelle que ya no se molesta en ocultar y a sus recetas que, sea como sea, lo han mantenido en la competencia.

Con tanto furor viral, no es de extrañarnos que Lancer tenga una sólida base de fans en Instagram: en la actualidad, el cocinero que también se define como "artista" en la plataforma cuenta con casi 48 mil seguidores.

INSTAGRAM/lancer3one

En las últimas semanas los administradores de sus redes se han dedicado a postear fotos y videos relacionados con su participación en MasterChef 24/7; sin embargo, si nos vamos más atrás en su perfil podremos toparnos con algunas imágenes bastante impactantes que muestran que, aún antes de convertirse en cocinero... ¡Lancer tenía -y tiene- lo suyo!

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Lancer nunca ha ocultado su gusto por lo diferente, por el terror y por el dibujo, una pasión que lo ha metido en problemas en más de una ocasión - ayer, por ejemplo, el Chef Édgar Núñez lo regañó por dibujar en su clase -; asimismo, su personalidad extrovertida también resaltó desde el primer momento en MasterChef 24/7.

INSTAGRAM/lancer3one

¿Qué tal? ¡Parece que el tiempo no pasa por Lancer, quien ya sea modelando en fotos o con su mandil de MasterChef 24/7, sigue viéndose bastante bien, por eso sus fans lo adoran y siempre hacen lo posible por salvarlo con su voto!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

