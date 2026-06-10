Estos son los sitios donde no se debe colocar un espejo

Los espejos son multiplicadores de energía, de acuerdo con lo que manifiestan los expertos en Feng Shui. En la Antigua China se utilizaban en el exterior de los templos y viviendas para poder disipar las energías negativas y ahuyentar los espíritus malignos.

Cuando estos objetos se ubican en los espacios interiores pues ocupan un lugar muy importante. Su ubicación puede ampliar el Sheng Qi -la energía benéfica- y generar una mayor sensación de abundancia, amplitud y luminosidad.

¿Dónde no se debe ubicar un espejo?

Puerta principal

Este sitio es la entra del Chi que es por donde ingresan las oportunidades. Si tu colocas un espejo justo enfrente de la puerta, pues la energía ingresa, pero sale nuevamente. Lo que puedes hacer es retirar el espejo o correrlo hacia una pared lateral del recibidor para que no produzca ese efecto.

Dormitorios

En este caso debes tener en cuenta que cuando el espejo refleja la cama durante el descanso, pueden alterar el sueño, ya que según los expertos amplifican la proyección de geopatías e interfieren en la atmósfera de quietud necesaria para dormir bien.

Los espejos son grandes aliados.|Canva

Debes tener en cuenta que si no puedes mover el espejo porque se encuentra en el placard, puedes colocarle un esmerilado o cubrirlo de noche.

Puerta del baño

No debe colocarse un espejo frente a la puerta del baño debido a que duplican a los mismos y lo que representan. Es decir que queda totalmente descartado que reflejen basura, desorden y paredes descascaradas, ya que duplicarían la energía negativa que emanan estas situaciones.

Los lugares donde puedes colocarlos son:

Comedor: utiliza uno en formato horizontal para que pueda reflejar la mesa en su totalidad. La mesa representa el sustento, la riqueza y la unión familiar.

Pasillos largos y sectores oscuros: ten en cuenta que el Chi se estanca donde hay oscuridad y se acelera en los pasillos largos. Los espejos amortiguan el recorrido suavizándolo, y si añadimos una luz, proyectará amplitud y luminosidad al sector oscuro.

Al frente de jardines o paisajes: si un espejo refleja la naturaleza, flores o vistas que den armonía, van a potenciar la vitalidad y la conexión con la vida.